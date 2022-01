Por que algumas leis não pegam no País?

Do Diário do Grande ABC



O Brasil é País pródigo em leis. Embora não se saiba o número exato delas, levantamentos apontam cerca de 180 mil leis em vigência no País, número impressionante. E todos os anos milhares de novas leis federais, estaduais e municipais são criadas por nossos parlamentares e somam-se àquelas existentes. Por conta do exagerado número de leis sobre todo tipo de assunto, temos o ditado popular de que ‘certas leis não pegam’. Um tanto surreal dizer que certas leis são ignoradas, que se aceita desobediência civil em relação a determinadas normas, afinal, temos leis que ‘pegam’ e outras não. Criação de leis no País esbanja criatividade. Temos lei que diz que crimes ambientais cometidos aos fins de semana e feriados têm pena maior que os cometidos em dias úteis; lei que proibiu o consumo de melancia em Rio Claro, Interior de São Paulo, de 1894 a 1991; lei que multava em R$ 100 quem fizesse faixas e banners com erros gramaticais em Pouso Alegre, Minas Gerais, e até lei que delimitava área da cidade de Barra do Garças, Mato Grosso, para a criação de aeroporto interespacial para seres extraterrestres.



E quais são as leis recentes que não ‘pegaram’? Há exemplo bastante forte em 2021. Após intensa campanha, foi aprovada em São Paulo a lei estadual 13.389/21, que proíbe a soltura de fogos de artifício de estampido, por afligir animais, idosos e pessoas com necessidades especiais. Até agora não ‘pegou’ e tivemos grandes queimas de fogos no Réveillon. A mais comentada em 2021 foi a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que, para proteção de nossos dados pessoais, estabelece procedimentos, direitos e sanções. Parece insuficiente para impedir série de violações de dados. Invasões hackers resultaram no vazamento de milhões de dados dos brasileiros.



De acordo com a consultoria alemã Roland Berger, o Brasil foi o quinto país do mundo em ataques cibernéticos em 2021, com mais de 10 milhões de invasões a sites privados e públicos. O País registrou ataques a inúmeras instituições, entre elas as três grandes empresas: JBS, CVC e Renner. No campo público foi muito pior e ainda sentimos os reflexos do ataque hacker ao site do Ministério da Saúde, que retirou do ar, por mais de dez dias, o aplicativo ConecteSus. A LGPD parece estar em teste. Se a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) demonstrar autonomia para fiscalizar e impor sanções, provavelmente a lei ‘pegará’, pois, empresas públicas e privadas serão obrigadas a investir em cibersegurança para garantir a segurança dos dados sob sua guarda, mas, se houver conivência, sobretudo com os serviços públicos, que têm representado o maior volume de vazamento de dados, a lei será questionada.



Francisco Gomes Júnior é advogado especialista em direito digital e crimes cibernéticos e presidente da ADDP (Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor).



Regina

Doutora Regina Maura Zetone, eleita presidente da Fundação ABC em consenso dos três prefeitos signatários da organização social (Política, ontem). Ninguém melhor técnica e administrativamente qualificada em saúde pública, com mais de 12 anos de experiência positiva na Secretaria de Saúde de São Caetano, passagem de boa lembrança pela Secretaria de Rio Grande da Serra e dois anos de lutas vitoriosas e de vanguarda nacional contra a Covid-19. Novos ventos na importante organização social FUABC, futura gestão eficiente no sólido alicerce da instituição, e de cuja nomeação não pairará nenhum tipo de arrependimento.

Deta Moreira

São Caetano



Demora

Informo que minha mãe aguarda desde o dia 3 de maio o encaminhamento para realizar o exame de Mapa 24 horas do coração. Falta apenas esse exame para ela remarcar o retorno com o cardiologista. Ela tem diversos problemas de saúde. Então acredito que qualquer demora desnecessária só vem a prejudicá-la. E existe demora na marcação de exame pelo SUS (Sistema Único de Saúde)! Porque ainda não obtive retorno da minha reclamação com relação à demora na marcação da consulta da minha mãe. Já analisei o site da Prefeitura, como informado em e-mail, e nada.

Vagner A. Fernandes

Santo André



O responsável

Sergio Moro postou em uma de suas redes sociais que o Brasil acordou ‘com combustíveis mais caros e inflação de 10,06%, a mais alta desde 2015. A renda do trabalhador encolhe, sacrificando os mais pobres. Vamos mudar essa realidade desastrosa’. Ele só esqueceu de mencionar que desde 1º de janeiro de 2019 nós, os brasileiros, acordamos todos os dias com miliciano na Presidência, destruindo o Brasil. E também esqueceu de dizer que esse genocida chegou lá graças a esse juiz, que prendeu Lula sem provas para eleger Bolsonaro, que enche os bolsos dele e de seus filhos. Moro, você é um dos principais responsáveis pelo pesadelo que vivemos. Herói de quem?

Jorge Paulo Fleixas

Diadema



Duas coisas

Circula pelas redes sociais informação que o presidente Jair Bolsonaro teria falado que se Lula vencer a eleição para a Presidência no primeiro turno ele, Bolsonaro, vai embora do Brasil. Duas coisas: não gosto de Lula, porque acho que tinha tudo para ser o maior nome político do País na história, mas, mal assessorado, se perdeu na corrupção. Porém, se verdade for que Bolsonaro disse isso, agora, mais do que nunca, torço por Lula vencer no primeiro turno. Segunda coisa é que, antes de sair do País, Bolsonaro tem de ser investigado por corrupção, pelas 600 mil mortes, negacionismo, rachadinha, recusa à vacina, enriquecimento – dele e dos filhos –, fake news, Queiroz, destruição do País e tantos outros malfeitos. Se necessário, inclusive, tem de ser preso. Tem de pagar por tudo que fez. Polícia Federal, olho nele.

Acedrino Lopes

Diadema



Comanda

O Centrão comanda o governo! Barbaridade! O ministro Paulo Guedes, de Economia, mais uma vez é desmoralizado pelo presidente Jair Bolsonaro! Já que, ao decidir por decreto dar plenos poderes para a Casa Civil, retira definitivamente a autonomia do ministro. Ou seja, Centrão, do ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, com a chave do cofre nas mãos, passará definitivamente comandar esse desgoverno de Bolsonaro. E, apesar de Guedes relutar sobre essa decisão do presidente, acabou aceitando ser subordinado de Nogueira. E para cada abertura de crédito suplementar e transferência de dotação orçamentária, o ministro da Economia vai precisar pedir autorização da Casa Civil. Ou seja, Bolsonaro não tem escolha, ou se submete a ficar de cócoras para o Centrão, ou vai enfrentar o seu impeachment. Que Deus nos proteja.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)