Renato Augusto e Willian treinam em dois períodos no Corinthians

13/01/2022 | 19:41



O elenco do Corinthians realizou mais um dia de treinamentos no Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava nesta quinta-feira. Iniciada na última segunda-feira, a pré-temporada do time será com a primeira semana de trabalhos completa, visando a estreia no Campeonato Paulista, que acontece no fim do mês.

O treinamento da tarde desta quinta começou com aquecimento e, na sequência, o técnico Sylvinho organizou um exercício de posse de bola em espaço reduzido. Depois, também em campo reduzido, os jogadores fizeram um coletivo. Os goleiros fizeram um trabalho à parte durante todo o tempo, junto com os preparadores do time.

Integrados à preparação de início de temporada, os meio-campistas Renato Augusto e Willian treinaram pelo segundo dia consecutivo. A dupla ficou de fora dos dois primeiros dias da pré-temporada porque testou positivo para a covid-19. Nesta quinta-feira, ambos trabalharam em dois períodos, com o treinamento coletivo no início da tarde e depois seguiram para um trabalho específico com os preparadores físicos.

Dos jogadores que testaram positivo para a doença na reapresentação no início desta semana, apenas o atacante Jô segue fora como desfalque. O atleta cumpre o distanciamento e segue sendo monitorado pelo clube.

O Corinthians volta a treinar novamente nesta sexta-feira, o quinto dia de preparação da equipe em 2022. Os trabalhos acontecerão novamente na parte da tarde. A expectativa é de que o Corinthians realize dois jogos-treino neste período de preparação. A estreia do clube na temporada acontecerá no dia 25 de janeiro, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena.