Helder Barbalho é 5º governador com covid; confira políticos infectados em 2022

13/01/2022 | 19:13



Em meio a uma onda de infecções pela covid-19, alguns políticos brasileiros informaram que foram contaminados em 2022. Cinco governadores testaram positivo para covid-19. O último anúncio feito nesta quinta-feira, 13, foi de Helder Barbalho (MDB), do Pará.

Além dele, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou na terça-feira, 11, que foi diagnosticado com covid-19 pela segunda vez. O governador Ratinho Junior (PSD), do Paraná, também testou positivo para covid, no dia 7 de janeiro. No dia 2 de janeiro, o governador Cláudio Castro (RJ) anunciou ter sido diagnosticado com uma reinfecção pelo coronavírus. Dois dias depois, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), anunciou também ter se contaminado pelo vírus. Ambos disseram apresentar sintomas leves.

"Sigo em bom estado, quase sem sintomas e com exames normais quanto ao pulmão. Despachos seguem em casa, até que eu tenha liberação médica", escreveu Dino nas redes sociais.

Na quarta-feira, Fabiano Contarato (PT) e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM) testaram positivo para covid-19.

Namorado de Tabata Amaral e prefeito de Recife, João Campos (PSB) também anunciou que contraiu covid. Apesar do diagnóstico, ele afirmou que continuará coordenando ações municipais remotamente. "Com a proteção de Deus e respeito à ciência, vamos atravessar esse momento", escreveu.

Fora do Executivo, outros políticos também testaram positivo para covid em 2022. É o caso dos deputados Marcelo Freixo (PSB-RJ) e Tabata Amaral (PSB-SP). Assim como os governadores, eles afirmaram não ter desenvolvido quadros graves da doença. Castro, Freixo e Tabata ressaltaram a importância da vacinação para prevenir hospitalizações e mortes pela doença.

A onda de infecções entre a classe política coincide com o aumento do número de casos de covid no País. Segundo a rede de laboratórios Dasa, o índice de positividade para a doença passou de 12,72% em 27 de dezembro de 2021 para 27,22% em 2 de janeiro de 2022. No dia 4 de dezembro, a taxa era de 1,38%. Autoridades de Saúde veem com preocupação a chegada da variante Ômicron ao País e investigam sua relação com o surto.

POLÍTICOS CONTAMINADOS EM 2022

- Eduardo Leite - governador/ RS

- Ratinho Junior - governador/ PR

- Flávio Dino - governador/ MA

- Cláudio Castro - governador/ RJ

- Helder Barbalho - governador/PA

- Marcelo Freixo - deputado federal/ RJ

- Tabata Amaral - deputada federal/ SP

- Fabiano Contarato - senador/ ES

- ACM Neto - prefeito/ Salvador - BA

- João Campos - prefeito/ Recife - PE