No Reino Unido, após crise, ministros renovaram apoio a Boris Johnson

13/01/2022 | 18:22



Com diferentes graus de entusiasmo, ministros do governo britânico expressaram nesta quinta-feira, 13, apoio ao primeiro-ministro conservador Boris Johnson. Assim, rejeitaram as exigências de que ele renuncie após a crise gerada pela participação do premiê em uma festa no jardim durante o primeiro lockdown do Reino Unido, imposto para conter o avanço do coronavírus.

Outros membros conservadores, porém, aguardam ver nos próximos dias se a crise que ameaça a liderança de Johnson irá se atenuar ou se intensificar.

Na quarta-feira, Johnson pediu desculpas na Câmara dos Comuns por participar do evento, que ocorreu no jardim do escritório e residência do primeiro-ministro, na Downing Street, em maio de 2020.

Cerca de 100 funcionários foram convidados por um assessor sênior do premiê para o que foi intitulado como um evento de "bebidas socialmente distanciadas".

Na época, os cidadãos britânicos estavam proibidos por lei de se encontrarem com mais de uma pessoa fora de suas casas, como parte das medidas para conter a propagação do coronavírus.