Salários de R$ 25 mil: como será o mercado profissional de TI em 2022

Da Redação

Do 33Giga



13/01/2022 | 16:55



O setor de tecnologia é um dos mais prósperos da atualidade. A previsão é que a área feche o ano com aumento de cerca de 7,7%, de acordo com estudo divulgado pela consultoria International Data Corporation (IDC).

Estima-se que esse crescimento se estenda para 2022, junto com maior disponibilidade de vagas, acompanhada de crescimento do valor de ganhos. Há salários de R$ 25 mil, em média.

Segundo levantamento realizado pelo Banco Nacional de Empregos (BNE), a área de TI teve grandes aumentos em diversas profissões ao longo de 2021.

Confira as funções e as médias salariais.

Função Média Salarial Diretor de TI R$ 25.199,22 Gerente de Desenvolvimento R$ 23.076,57 Gerente de Projetos R$ 18.609,30 Coordenador de Sistema R$ 18.040,50 Coordenador de Infraestrutura R$ 16.899,66 Gerente de Redes R$ 16.337,39 Gerente de Segurança da Informação R$ 16.195,26 Arquiteto de Software R$ 12.243,02 Supervisor de TI R$ 11.371,49 Engenheiro de Desenvolvimento R$ 9.036,90

Para José Tortato, gerente de negócios do BNE, este cenário de crescimento está ligado ao investimento no setor.

“Por conta da pandemia, houve instabilidade em diversos setores da economia. Dessa forma, o isolamento social exigiu que as empresas realizassem uma transformação digital para que conseguissem atender as demandas do mercado, ampliando a necessidade por profissionais do setor de TI”, explica Tortato.

“Ao avaliar dados dos últimos anos, não é uma surpresa prever o crescimento de empregos no setor de TI para 2022. Esse aspecto é ótimo para o trabalhador, pois, além da alta demanda, ainda surge a oportunidade de faturar melhores salários”, ressalta o CEO da Nexcore Tecnologia, Ricardo Zanlorenzi.