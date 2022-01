Como adiantar parcelas no cartão de crédito Nubank?

Marcella Blass

O Nubank oferece aos seus clientes de cartão de crédito a possibilidade de antecipar parcelas. Uma das principais vantagens desse recurso é o desconto que o banco digital oferece para quem paga com antecedência compras feitas a prazo.

Esse desconto é calculado com base em uma taxa dinâmica – isso é, ela pode variar de um dia para o outro. Por isso, vale a pena fazer simulações antes de confirmar a antecipação.

Além disso, não é preciso antecipar todas as parcelas de uma compra, é possível escolher fazer a operação da forma que for mais coerente para as suas finanças no momento e no futuro. Lembrando que o valor antecipado vai automaticamente para a sua fatura atual (a que está aberta) e, depois de confirmada, a operação não pode ser desfeita.

No passo a passo abaixo, você aprende a consultar as possibilidades (e as vantagens) do recurso e como antecipar as parcelas do seu cartão de crédito Nubank:

1 – Abre o aplicativo e entre na área Cartão de crédito.

2 – Depois, arraste a tela para o lado esquerdo.

3 – Toque no botão Antecipar.

4 – Selecione a compra que deseja antecipar.

5 – Toque em Simular para conferir suas opções para antecipar o pagamento.

6 – Confira os valores de desconto sugeridos pelo Nubank e escolha quantas parcelas deseja antecipar.

7 – Para confirmar, toque em Antecipar.

