Obras da canalização do Cassaquera deverão ser entregues até final do mês

Daniel Tossato



13/01/2022 | 15:51



Prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), realizou no início da tarde de hoje (13) vistoria final nas obras de canalização e urbanização do córrego Cassaquera e a expectativa é de que a intervenção seja entregue até o final de fevereiro. Conforme o chefe do Executivo, faltam apenas algumas pequenas intervenções nos arredores da obra para que ela seja entregue. Ao todo, em empreendimento envolve a canalização de quase doi quilômetros do córrego, obras de drenagem e a construção de um novo viário na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, que revitalizou o local.

“Hoje é a vistoria fina, a previsão para entrega é na última semana de janeiro. É um eixo, com muitos aspectos. Tem o eixo ambiental de combate as enchentes, por conta da canalização do córrego, o que ampliou a captação de água. O aspecto social, já que aqui era uma área degradada, de terra, com moradias de risco. E aqui todo esse entorno muito populoso, Centreville, Parque Gerassi, é uma urbanização deste trecho. E a questão da mobilidade logística. É uma ligação da (Avenida Giovani Batosta) Pirelli com a entrada da (Avenida) Valentim Magalhães e com o Rodoanel”, avaliou o prefeito tucano ao Diário.

Ao todo, a obra teve aporte de R$ 50 milhões financiados por meio do CAF (Corporação Andina de Fomento). Desse valor, R$ 40 milhões foram utilizados para as obras no córrego Cassaquera, enquanto R$ 10 milhões serão utilizados para resolver “problemas sociais”. Um dos benefícios seria a criação de mais uma cooperativa de catadores de material reciclável.

“Essa era uma obra que estava prometida há mais de 20 anos e que as pessoas nem acreditavam mais que iria ser entregue. Mas a parceria com a CAF conseguimos tirar a obra do papel’, declarou o prefeito.

COMPENSAÇÃO

A obra de canalização do córrego Cassaquera ainda prevê compensação ambienta. A administração prevê plantar cerca de 700 árvores frutíferas e florísticas na região, além de gramas e plantas de diversas espécies, o que pode beneficiar sete bairros do entorno, que somam mais de 35 mil moradores.

Após pedido dos moradores do local, a Prefeitura também construiu, em toda a extensão das obras, uma faixa para ciclistas. O espaço para a circulação de biciletas fica entre o começo da Avenida Giovanni Battista Pirelli e segue até a Rua Louis Armstrong. Parte do traçado deverá ser de uso exclusivo para bicicletas e outra deverá ser compartilhada com pedestres, na calçada.

PREFEITO AVALIA QUE NÃO É MOMENTO PARA POLÍTICA

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), aproveitou a vistoria para repercutir fala do ex-ministro e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que sugeriu o nome do tucano como possível ao candidato ao Palácio dos Bandeirantes.

Na avaliação do tucano, a lembrança pelo seu nome é algo positivo, assim como o reconhecimento de sua gestão à frente do Executivo de Santo André.

“A gente fica feliz por ter o nome lembrado e principalmente a cidade lembrada. A gente conseguiu resgatar a autoestima, essa boa imagem da gestão da cidade. No entanto, o moemento não é para discutir política ainda. Eu respeito muito, tenho admiração pelo Kassab e respeito quem já está fazendo estas articulações, mas o foco é cuidar das pessoas com relação à pandemia. Precisamos vencer a covid e as gripes de forma definitiva e até que isso não se resolva, a gente deixa a política em segundo plano”, avaliou.