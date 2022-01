5 praias no litoral norte de São Paulo para curtir com a família

Redação

Do Rota de Férias



13/01/2022 | 15:55



Apesar da fama baladeira de destinos como Maresias, diversas praias no litoral norte de São Paulo são calmas e preservadas, perfeitas para quem viaja em família. A região conta com diversas opções de areias isoladas, algumas acessíveis apenas por trilha, voltadas para quem deseja ficar longe de multidões e conectado com a natureza.

Confira cinco praias no litoral norte de São Paulo ótimas para quem viaja em família.

5 praias no litoral norte para ir em família

Itaguaré, Bertioga Praia da Mococa, Caraguatatuba Praia da Pacuíba, Ilhabela Barra do Una, São Sebastião Praia do Cedro, Ubatuba

Divulgação – Marcos Pertinhes Praia de Itaguaré, em Bertioga

Itaguaré, Bertioga

A Praia do Itaguaré fica localizada a cerca de 20 km do centro de Bertioga. Preservada, oferece uma das paisagens mais bonitas da região, uma vez que integra o Parque Estadual da Restinga de Bertioga.

Uma enorme falésia divide a faixa de areia em duas Com mar de ondas fortes, Itaguaré é indicada para surfistas, mas abriga um rio que encontra o mar, onde dá para praticar canoagem ou stand up paddle e se divertir em família.

Uma curta caminhada próxima à falésia leva a restaurantes que oferecem ostras, peixes, crustáceos, frutos do mar e outras delícias típicas litorâneas.

Siga a cobertura de nossos repórteres no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories repletos de informações.

Praia da Mococa, Caraguatatuba

Mococa é uma das melhores para a prática de mergulho livre em Caraguatatuba. Ali também dá para fazer pesca esportiva e caiaque, bem como passeios para a Ilha do Tamanduá.

Localizada a cerca de 14 km do centro de Caraguá, a faixa de areia tem cerca de um quilômetro de extensão e fica entre as praias da Cocanha, ao sul, e Tabatinga, ao norte. Com mar calmo, é ideal para quem viaja em família.

O local também é famoso por sua areia monazítica, que pode ser usada no tratamento de artrite, inflamações, dores reumáticas e tratamento das articulações.

Praia da Pacuíba, Ilhabela

Para alcançar a estreita faixa de areia de 127 metros de Pacuíba é preciso percorrer cerca de 3 km de carro por uma estrada de terra. Depois, são mais 212 metros caminhando na mata, em uma trilha de aproximadamente cinco minutos.

Tudo isso vale a pena par aconhecer a região, que fica isolada e ainda abira um pequeno córrego para se refrescar com a água gelada que escorre pelas pedras. As águas limpas são ótimas para mergulho livre.

Dependendo da época do ano, é possível encontrar ondas para surfar, mas o mais indicado por lá mesmo é fazer kitesurfe e windsurfe. Como não tem estrutura de barracas, quiosques ou restaurantes, não deixe de levar lanchinhos para piquenique e, na hora de ir embora, deixar tudo limpo.

Barra do Una, São Sebastião

A Barra do Una é uma das praias mais famosas do litoral norte de São Paulo, situada a cerca de 60 km do centro de São Sebastião. Na região há trilhas, um rio que deságua no mar e águas cristalinas para nadar.

Chama a atenção pela “península” de areia que forma no lado esquerdo da praia, onde passa o rio Una no encontro com o mar. No rio, caiçaras e turistas navegam de stand up paddle e caiaques. Também dá para fazer passeios de barco ou só ficar de boa, curtindo a natureza.

Praia do Cedro, Ubatuba

A Praia do Cedro, em Ubatuba, é deserta e tem uma pequena faixa de areia branca e fofa, cercada por rochas onde se cultivam mexilhões. Ali, não há estrutura de turismo, hospedagem e alimentação, mas um isolamento dos sonhos para quem pretende relaxar.

Em algumas épocas do ano é possível ver baleias e tartarugas na região, que concentra ainda muitos peixinhos e favorece mergulhos com snorkel. O Cedro fica em frente à Ilha do Mar Virado e pode ser acessada tanto da Praia da Fortaleza, em um percurso de 40 minutos, quanto da Lagoinha, em um trajeto de uma hora. Todos esses são ótimos destinos de praia no litoral norte de São Paulo para famílias.