NetMovies: veja títulos que chegam de graça ao streaming

13/01/2022 | 15:55



A NetMovies, serviço gratuito de streaming, adicionou 11 títulos hoje (13) ao seu catálogo. Confira os destaques, bem como a sinopse.

O Trapaceiro (Comédia, Policial)

Bobby, um batedor de carteiras de Nova York, desfruta do estilo de vida livre que tem. Até que um dia ele é confrontado por Lucy, uma mulher com quem teve um caso, que diz estar grávida de seu filho.

Cleanskin – Jogo de Interesses (Ação, Suspense, Policial)

Ewan é um agente do serviço secreto infiltrado no submundo do crime de Londres, perseguindo uma célula terrorista. Em sua missão, ele acaba descobrindo um extremista sem antecedentes criminais desconhecido para a Segurança Nacional, que se torna o pior dos pesadelos para o agente.

Missão De Honra (Guerra, Ação, Drama)

Baseado em uma história real, conta a história dos pilotos poloneses, conhecidos como Esquadrão 303, que lutaram na Segunda Guerra Mundial durante a Batalha da Grã-Bretanha.

Benjamin (Romance, Drama)

Benjamim é um homem solitário, um modelo famoso com um passado trágico. Um dia, por acaso, ele mostra a alguns policiais o local onde a mulher que ele amava estava escondida com seu amante guerrilheiro. Como resultado, os dois acabam mortos.

Anos depois, ele conhece uma mulher que se parece muito com seu antigo amor, e esse fato muda sua vida. Ela poderia ser a filha de seu grande amor? Ou sua reencarnação?

A Casa Assombrada (Terror)

Sonny é um viciado em drogas que vive em uma cidade pequena. Totalmente abandonado, ele tem que enfrentar a organização criminosa local para recuperar uma joia que roubou para sua esposa, e que acredita ser a salvação para o seu casamento destruído.

Codinome Cassius 7 (Ação, Policial)

Após o cruel assassinato de um senador americano, o ex-agente da CIA Paul Shepherdson é contratado para encontrar o culpado, um perigoso assassino soviético chamado Cassius, cujo verdadeiro rosto ninguém conhece. Para ajudá-lo na difícil missão, seus superiores orientam que ele conte com a ajuda de Ben Geary, um jovem agente do FBI especialista nas ações do assassino. Mas Paul insiste que já havia eliminado Cassius no passado, e que esse crime não pode ser de sua autoria.

Além desses, chegam também chegam à NetMovies:

Roubo à Máfia

Água Benta

Quatro Confissões

Gatilho Relâmpago

Viva Zapata!

Boonie Bears: Robo-Rumble

A NetMovies tem cerca de 2.500 títulos, gratuitos, de todos os gêneros à sua escolha. Os usuários podem assistir de onde e quando quiserem em seus dispositivos: Android, iPad, Smart TV (Philips, LG, Samsung e Sony), computadores (PC e MAC).

A empresa oferece também o canal exclusivo da NetMovies no YouTube, com filmes e séries totalmente grátis e novos vídeos diariamente. Todo o conteúdo é original, completo, licenciado, dublado e com alta qualidade de imagem e áudio.