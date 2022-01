Compra de material escolar online: veja dicas de segurança e economia

Da Redação

Do 33Giga



13/01/2022 | 15:55



Visando a volta às aulas, muitos pais têm aderido à prática de compras de material escolar pela internet. No entanto para aproveitar as vantagens e descontos online sem riscos e complicações, é preciso tomar alguns cuidados.

Com isso em mente, o 33Giga e Felipe Piris, líder do app Confi, que monitora as vendas reais do comércio eletrônico, dão dicas para quem deseja adquirir itens escolares com segurança e sem sair de casa. Veja como compras de material escolar pela internet sem prejuízos.

1- Verifique a confiabilidade do site

Na hora de comprar materiais para a volta às aulas, é importante estar atento à confiabilidade dos sites. Piris explica que o consumidor precisa observar alguns sinais para não cair em golpes, como preços chamativos bem abaixo da média e promoções com descontos excessivos.

“Uma das principais formas de se prevenir é averiguar a reputação da loja virtual através de buscas na Internet, analisar a avaliação de compradores e verificar se o site possui certificados de criptografia, que garantem a proteção de dados e a segurança de acesso”, explica.

2- Pesquise e compare preços

Piris conta que para obter vantagens durante compras de material escolar pela internet, é fundamental pesquisar bastante e principalmente comparar os preços entre as lojas virtuais.

“O comprador deve observar as variações de valores dos materiais escolares, que podem ser expressivos. Por isso, é recomendado a elaboração de um planejamento de compras, visando aproveitar as melhores ofertas e economizar ao máximo”, afirma o líder do app Confi.

3- Atente-se às datas de entrega

Um ponto importante para as compras de material escolar online é se atentar aos prazos de entrega. Felipe Piris afirma que os pais precisam verificar os preços e melhores condições de aquisição, além da logística de envio e da data para recebimento dos itens, que também devem ser levados em consideração.

“Para evitar frustração com atrasos, é indicado realizar a compra de forma antecipada, atentando-se ao prazo estimado pela loja virtual”, orienta.

4- Proteja seus dados

Dispor de ferramentas pensadas para a segurança do usuário durante as compras de material escolar pela internet ajuda a garantir mais confiança na relação entre consumidores e lojas digitais.

O especialista aponta que o app Confi é um ótimo exemplo disso, pois o aplicativo assegura maior proteção de dados, por meio do monitoramento de CPFs, e identifica ações fraudulentas.

“O app emite notificações em tempo real para preservar o usuário de golpes e compras indevidas em seu nome. Além disso, a plataforma conta com mais de 3 mil lojas certificadas e com selo de confiança para que o comprador possa adquirir seus produtos escolares com suporte e tranquilidade”, finaliza.