Touca de cetim, bala de gelatina, esponja de polvo: os mais vendidos da Shopee em 2021

A Shopee, plataforma de comércio eletrônico, divulgou retrospectiva do consumo no marketplace em 2021. Entre os principais destaques de vendas estão as máscaras descartáveis, que também foi o produto que ficou mais tempo nos best-sellers, já o item mais buscado na plataforma foi vestido e a categoria que mais vendeu foi Saúde e beleza.

Outro grande destaque é o sabão em pó que foi o produto mais vendido pelos afiliados da plataforma. Entre os itens mais inusitados que fizeram sucesso estão os fidgets toys, brinquedos para aliviar o estresse.

Ranking dos top produtos vendidos em 2021:

Máscara descartável Sabão em pó Cápsula de café Papel de parede Touca de cetim Desodorante Bala de gelatina Máscara para limpeza facial Ring light de mesa Fone de ouvido sem fio

Ranking dos top vendidos mês a mês:

Janeiro: máscara descartável e relógio inteligente

Fevereiro: máscara descartável e papel de parede

Março: máscara descartável e sabão em pó

Abril: máscara descartável e cápsula de café

Maio: máscara descartável e esponja elétrica massageadora

Junho: máscara descartável e underwear masculina

Julho: máscara descartável e touca de cetim

Agosto: máscara descartável e sabão em pó

Setembro: papel de parede e desodorante

Outubro: bala de gelatina e máscara para limpeza facial

Novembro: desodorante e underwear masculina

Dezembro: máscara descartável e bala de gelatina

Entre os mais buscados na Shopee estão: vestido, bolsa, cropped, tênis, fone de ouvido sem fio, blusa feminina e calcinha. As categorias com mais destaque foram a de Saúde e beleza, Casa e decoração; seguida de Celulares e acessórios e Moda.

Além disso, entre os produtos mais inusitados os fidget toys (ou pop-its), ring lights de pôr do sol e esponja massageadora de polvo bombaram na Shopee. São Paulo foi a cidade que mais comprou na plataforma, seguida do Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Na seção da Shopee Oficial, dedicada a grandes marcas, a Jequiti e a Nestlé foram as campeãs de vendas, com colônias e chocolates nos produtos mais vendidos.

Por fim, a Shopee também se destacou com um dos melhores comerciais de todos os tempos, em que Jackie Chan luta, canta e dança.