Obituário - 14 de janeiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/01/2022 | 05:17



Antonio Rioto

(São Bernardo, 2-9-1934 – Santo André, 11-1-2022)

O economista Antonio Rioto nasceu na Linha Jurubatuba, hoje Vila Duzzi, em São Bernardo. Conheceu todas aquelas antigas famílias de imigrantes italianos. Em 1950 muda-se para Santo André. Dá continuidade aos estudos. Constitui família. Faz história na área contábil e no Aramaçan. São mais de 60 anos de Pé na Bola.

1952 a 1957 – Antonio Rioto trabalha no escritório Candinho.

1956 – Forma-se técnico em contabilidade pela Escola Senador Flaquer.

1957 a 1962 – Trabalha no Escritório Franco.

1961 – O casamento com Lourdes Francischetti. São três filhos: Renato, que atua na área de reflorestamento; Cristina, professora; e Marcelo, advogado. E três netos: Maiara e Cristina, ambas com 17 anos, e Pedro, com 7.

1962 – A inauguração do Escritório Rioto, que começou na Rua Coronel Alfredo Flaquer e hoje está naGertrudes de Lima.

2009 – Com bom contador, faz os cálculos: de 1962 até hoje atendeu a 40 mil clientes e proporcionou a expedição de 10 mil carteiras de habilitação.

2021 – Sugere uma reportagem com a sua coleção de moedas. Não deu tempo.

Antonio Rioto era filho de José Rioto e Annunciata Gaeta Rioto. Parte aos 87 anos. Está sepultado no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção. Deixa a esposa Lourdes Aparecida Francisquetti Rioto, os filhos Cristina, Marcelo e Renato, e netos.



SANTO ANDRÉ

Branca Aparecida Xesquevixos Aguiar, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

José Irso Covas, 94. Natural de São José da Bela Vista (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Natalina Scaboro Sterzeck, 92. Natural de Mogi Mirim (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Hildebrando Paixão Capobianco, 86. Natural de Vargem Grande do Sul (São Paulo). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Alice das Neves, 86. Natural de Portugal. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Therezinha Simões Pernambuco, 85. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Diva Fatibello Rodrigues, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Dolores Correia Medrado Cruz, 82. Natural de Peixe (Tocantins). Residia na Vila Formosa, em São Paulo, Capital. Dia 10, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa.

Lindolfo Alves da Cunha Filho, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila Lucinda,em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Massaiti Mori, 69. Natural de Getulina (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leda Patrício da Rocha, 66. Natural de Patos (Paraíba) Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Camollez, 62. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Roseide Joana Pereira de Sousa, 55. Natural de Arapongas (Paraná). Residia no Parque Gerassi II, em Santo André. Analista de recursos humanos. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Claudio Roberto Weller, 50. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Motorista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio José da Silva, 49. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Balconista. Dia 10, em Santo André. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.

Evandro da Costa, 46. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Motoboy. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Severina Nunes dos Santos, 95. Natural de Limoeiro (Pernambuco). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Luzia Delgado Madeira, 91. Natural de Nova Europa (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Pensionista. Dia 10, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Aparecida Lemes de Gouveia, 89. Natural de Matão (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

José do Nascimento, 87. Natural de Flores (Pernambuco). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Cleusa Dantas do Nascimento, 82. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério do Baeta.

Nedy Pereira Colitti, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Geraldo Boscolo, 72. Natural de São Caetano. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Phoenix.

Ismael Moreira dos Santos, 72. Natural de Vila Matias (Minas Gerais). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Aparecida de Fátima Amador, 65. Natural de Itapira (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Elpidio Moreno, 63. Natural de São Jorge (Paraná). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Phoenix.

Sueli da Silva Ferreira, 59. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Domingos de Sá Faccio Neto, 58. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Dirce Vieira da Cruz Trovão, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Phoenix.

Adilson Pereira Gomes, 54. Natural de Eunápolis (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Maria Berça Cavallini, 90. Natural de Pitangueiras (São Paulo). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Ilidia Vaz de Oliveira, 97. Natural de Curvelo (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Miyoko Yamamoto, 95. Natural do Japão. Residia no Jardim Donini, em Diadema. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina.

Joaquim Aleixo, 76. Natural de Aimorés (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Marli Maria de Santana Gonçalves, 74. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 10, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Divina Cândida da Silva Lima, 73. Natural de Campestre (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10, em Santo André. Vale da Paz.

Edson de Jesus Moita, 56. Natural de Jacareí (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Sueli Alves da Silva, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Deolinda Rocha Andrade, 89. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, no Espírito Santo do Pinhal.

Idalino Marchiori, 87. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Danizal Glodas Ferreira Santana, 58. Natural de Mauá. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.