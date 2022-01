Rafa Kalimann fica brava após drone aparecer em sua casa: "Ainda bem que eu resolvi sair do banho de toalha"

13/01/2022 | 15:11



Rafa Kalimann passou por uma situação bem desagradável em sua própria casa nesta quinta-feira, dia 13.

Em seu Instagram, a apresentadora mostrou que um drone voava pela propriedade e ela, que havia acabado de sair do banho, tomou o maior susto:

- Vocês não sabem o susto que eu levei. Ainda bem que eu resolvi sair do banho de toalha. Hoje eu resolvi sair de toalha. Gente, eu estou brava. Eu levei um susto tão grande com isso na boca da minha janela.

Em um texto publicado junto com um vídeo do drone, Rafa pediu para que os vizinhos deixem de ser inconvenientes:

Preferi tirar o áudio porque fiquei BEM incomodada. Mas por gentileza vizinhos, não sejam inconvenientes assim. Me assustei muito com ele bem próximo da janela do meu quarto no primeiro momento.

Felizmente, apesar do ocorrido, Rafa tem coisas mais importes e positivas em sua vida acontecendo no momento.

Segundo o Extra, ela está investindo fortemente nos estudos para assumir a apresentação do Rede BBB, e está tendo aulas com Jorge Nassaralla, um renomado diretor de televisão. A iniciativa faz parte de um programa de desenvolvimento artístico da própria TV Globo.

Nassarala é diretor de vários programas da emissora, e elogiou a nova aluna em uma publicação feita por Rafa:

- Dupla com muito talento e dedicação, disse, se referindo a Rafa e Rhudson, que estará no programa online do BBB 22.