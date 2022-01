Jennifer Hough arquiva processo contra Nicki Minaj

13/01/2022 | 15:10



Jennifer Hough, que em 2021 abriu um processo contra Nicki Minaj e Kenneth Petty com as acusações de que o casal teria tentado silenciá-la sobre caso de estupro ocorrido em 1994, acaba de retirar a rapper do processo. De acordo com documentos legais obtidos pelo site norte-americano TMZ, o processo contra a artista foi arquivado voluntariamente na última quarta-feira, dia 12. Contudo, o marido da cantora continua sendo réu.

Uma fonte próxima ao caso informou que não houve nenhum tipo de acordo financeiro para fazer com que ela desaparecesse. Além disso, o veículo teve acesso a um dos e-mails que Judd Burstein, advogado de Nicki, enviou para o advogado de Hugh criticando sua conduta durante o processo.

Na minha opinião, sua conduta ao perseguir este caso contra Nicki representa o pior de nosso sistema legal: advogados que se alimentam do fundo do poço e que buscam ações frívolas contra uma celebridade assumindo que eles serão pagos se jogarem sujeira suficiente. Você forçou meu cliente a gastar mais de 300 mil dólares [mais de um milhão e meio de reais] em honorários para defender um caso que até mesmo meu Labradoodle Gracie [raça de um cachorro] , podia ver que era frívolo tanto nos fatos quanto na lei.

Jennifer Hough havia denunciado o marido da artista por tentativa de estupro e alegou que foi ameaçada pelo casal para não falar sobre o antigo caso. Em 2020, Petty foi preso e começaram as acusações de que Nicki teria cometido os crimes de coerção, perseguição e ameaça na tentativa de fazer com que a mulher retirasse as alegações de estupro. Eita!