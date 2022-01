Equipe Ambiental de Ribeirão Pires salva duas aves

Da Redação



13/01/2022 | 15:03



Na tarde desta quarta-feira, dia 12, a Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Proteção à Fauna e Bem Estar Animal, realizou o resgate de duas aves: um urubu, que estava caído na avenida Humberto de Campos, no bairro Bocaina, e um sabiá que foi atacado por gatos, no Centro Alto.

Em ambos os casos, a equipe foi solicitada e conseguiu salvar os animais. Os dois bichos estão bem e recebendo os devidos cuidados antes de serem reintegrados à natureza.

Urubu-de-cabeça-preta - Conhecido também de urubu-preto, urubu-de-carniça, corvo ou apitã, o animal é típico do Brasil, presente em todos os estados do país. O adulto pode chegar a ter 76 centímetros de altura com uma envergadura de 143 centímetros e chegando a pesar 3 quilos.

Sabiá-laranjeira - Animal típico da região de Mata Atlântica, local onde se encontra a Estância, a ave é um dos símbolos do Brasil e também é chamada de sabiá-cavalo, sabiá-ponga, piranga, ponga, sabiá-coca, entre outros diversos nomes. O pássaro mede entre 20 e 25 centímetros, pesando, em média, 70 a 80 gramas.

Para resgates, denúncias ou entregas voluntárias os números do departamento para contato são: 4824-4197 ou 97211-1112, este último também aceita mensagens via WhatsApp.