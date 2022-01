Alterações nos juros nos EUA focam questões de demanda, diz diretora do Fed

13/01/2022 | 14:15



Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Lael Brainard pontuou nesta quinta-feira, 13, que as alterações na taxa básica de juros pelo banco central dos Estados Unidos focam em lidar com questões no lado da demanda, não da oferta. "Temos uma ferramenta poderosa e a usaremos para abaixar a inflação ao longo do tempo", disse, em depoimento no Comitê Bancário do Senado do país.

Questionada sobre os erros cometidos em relação às projeções para inflação, ela afirmou que "ninguém entendeu a pandemia direito".

A diretora disse ainda que o desequilíbrio da oferta e demanda, que levou à alta inflação, está diretamente ligado a problemas de oferta relacionados à pandemia.

Força de trabalho

Lael Brainard afirmou ter "forte confiança" que a força de trabalho melhorará nos Estados Unidos lentamente nos próximos trimestres e anos. Disse que, quando se leva em consideração a participação na força de trabalho, a taxa de desemprego no país está maior do que antes.

Moedas digitais

Questionada, a diretora do Federal Reserve afirmou também que a instituição monetária espera ser guiada pelo Congresso no que diz respeito à emissão de moedas digitais. Para ela, cabe aos congressistas decidirem se o país irá competir com a divisa digital emitida pela China.