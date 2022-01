Papa Francisco é flagrado comprando disco de vinil em Roma

13/01/2022 | 14:10



Já dizia aquela música dos Engenheiros do Havaí: o Papa é pop! Francisco, de 85 anos de idade, foi visto saindo de uma loja de discos na noite da última terça-feira, dia 11, e, de quebra, aproveitou para levar um LP para casa. De acordo com o Vatican News, Tudo começou quando o líder religioso estava visitando o comércio da cidade de Roma e deu uma passadinha na loja Stereosound para abençoar o estabelecimento que tinha acabado de terminar uma reforma.

Ainda segundo o veículo, o local é propriedade de um casal de amigos do Papa, que conheceu quando ainda atendia pelo nome Jorge Mario Bergoglio. E é claro que, quando souberam do flagra, diversos fiéis da Igreja Católica apareceram na frente da loja para tentar ver o sumo pontífice. No entanto, a visita durou apenas dez minutos e ele saiu em direção ao carro branco que o estava esperando. Logo atrás veio o segurança segurando o disco de vinil escolhido pelo líder.

Ao Vatican News, a dona do estabelecimento revelou que Francisco é um cliente antigo e costuma frequentar o local desde 2001. Vale lembrar que, em diversas entrevistas à imprensa internacional, o cardeal afirmou apreciar música clássica, ópera e tango, dizendo até que Mozart eleva você a Deus. Sem perder a oportunidade de fazer um trocadilho com a situação, alguns veículos gringos chegaram a questionar se ele havia levado o álbum da banda Bon Jovi com o hino Livin on a Prayer.