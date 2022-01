Robbie Williams revela frustração por perda de cabelo: -Quando a luz bate, minha cabeça fica parecendo um bumbum de bebê

13/01/2022 | 14:10



Robbie Williams decidiu se abrir e falar sobre alguns tratamentos capilares que tem tentado para combater a queda de cabelo com a qual está aprendendo a lidar.

Segundo o Daily Star, o cantor passou por uma série de injeções, mas elas não ajudaram a resolver o problema:

- Eu tentei estas injeções. Nada aconteceu. Nós estamos agora no sétimo mês e nada mudou. Você não consegue notar.

A publicação também conta que Robbie tentou um transplante capilar, mas disseram à ele que não daria certo. O cantor até brincou com sua situação atual:

- Eu estou bem, mas quando a luz bate, minha cabeça fica parecendo um bumbum de bebê.

Robbie também falou sobre sua preocupação a respeito da forma como seus fãs irão olhar para ele:

- Quando estou no palco com uma tela enorme ao fundo e eu estou agindo de forma sexy, eu olho para trás e tem este cara com um queixo duplo e sem cabelo. É tipo: Ah, obrigado por me alegrar.