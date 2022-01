Katy Perry comemora aniversário de Orlando Bloom com fotos hilárias

13/01/2022 | 14:10



Vai ter bolo na casa de Katy Perry! Isso porque o maridão da cantora, Orlando Bloom, está celebrando 45 anos de idade nesta quinta-feira, dia 13. Para não deixar a data passar batida, Katy usou as redes sociais e abriu o álbum de fotos da família, mostrando cliques hilários do casal.

Nos registros, Orlando aparece andando de bicicleta dentro de casa com o cachorrinho atrás e andando de barco com a cantora. No entanto, o vídeo que mais chamou a atenção dos fãs foi o que o astro de Hollywood apareceu dando comida na boca de Katy enquanto ela segurava a a filha de um ano de idade, Daisy Dove.

O homem mais gentil, profundo, cheio de alma, sexy e forte que conheço. Obrigado por ser uma bússola constante, uma âncora inabalável e trazer alegria de viver a todos os cômodos em que você entra. Você é o amor e a luz da minha vida. Agradeço minhas estrelas da sorte por você e nossa querida DD, escreveu na legenda.

Fofos, né?!