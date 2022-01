Polícia Militar divulga resultado da Operação Grande ABC Mais Seguro

Da Redação



13/01/2022 | 13:58



A polícia militar divulga o resultado final da "Operação Grande ABC Mais Seguro" que ocorreu ao longo desta quarta-feira (12) para reforçar o policiamento e combater a criminalidade nas sete cidades do Grande ABC.

As ações foram coordenados pelo Comando de Policiamento de Área Metropolitano 6 (CPA/M-6), com empenho de mais de 420 policiais e 220 viaturas de diversas modalidades de policiamento, incluindo o 6º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), Força Tática, ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), destinadas exclusivamente para a Operação.

As atividades resultaram na prisão de 10 pessoas, sendo oito criminosos presos em flagrante pelos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas e embriaguez ao volante, além de outros dois criminosos procurados pela Justiça. Também foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, dois aparelhos celulares e vários tipos de drogas.

Durante a operação 687 carros e motos foram vistoriados, dos quais, treze foram recuperados e restituídos aos proprietários, já que haviam sido subtraídos em datas anteriores.