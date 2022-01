São Caetano vence Londrina e se classifica na Copinha; Tigre e Netuno caem

Dérek Bittencourt



13/01/2022 | 13:27



Três times do Grande ABC entraram em campo na manhã desta quinta-feira, 13, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E entre eles somente o São Caetano se deu bem. Jogando no Estádio do Baetão, o Azulão venceu o Londrina-PR por 1 a 0, gol de Ney Bahia, se garantindo na terceira etapa da competição.

Por outro lado, os outros dois representantes da região se despediram. O São Bernardo FC foi surpreendido e acabou superado pelo Iape-MA por 2 a 0, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. Os gols maranhenses foram de Diogo e Manoel.

Já o Água Santa, mesmo jogando em casa, no Estádio do Inamar, em Diadema, perdeu para o Atlético-GO por 2 a 1. O Dragão saiu na frente com Daniel. Vinicius igualou para o Netuno. Mas aos 44 minutos da etapa final Thiago Medeiros fez o gol do triunfo goianiense.

Ainda nesta quinta, outros dois times do Grande ABC entram em ação. A partir das 15h, o Mauá FC enfrenta o Palmeiras, no Inamar, enquanto às 21h45 o EC São Bernardo encara o São Paulo, no Anacleto Campanella, em São Caetano.