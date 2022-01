Jorge Ben Jor tem casa destruída por temporal e agora vive em hotel

13/01/2022 | 13:10



Jorge Ben Jor aproveitou um tempinho em sua agenda para dar uma entrevista para o podcast W/ Cast de Washington Olivetto e deu alguns detalhes sobre a sua vida atual.

O cantor está morando no Copacabana Pallace por mais ou menos dois anos porque acabou tendo a sua casa destruída em um temporal e foi para lá que ele se mudou e está atualmente.

Botei minha casa para reformar e fui morar no Copacabana Pallace. Quase caiu um tsunami de chuva, não tinha ninguém em casa, esqueceram de fechar e a água invadiu tudo. Eu não tinha onde morar ou eu ficava com meu filho Gabriel, em Los Angeles, nos Estados Unidos ou ia para o hotel. Me mudei e estourou a pandemia. O hotel fechou para todo mundo. Ficamos lá só eu e a Sandra, que administrava o lugar. Todo mundo saiu de lá ou foi mandado embora. Só não fechou por nossa causa.

Lembrando que faz alguns meses que o cantor acabou ganhando Gilberto Gil como vizinho, que se mudou para o prédio ao lado com sua esposa, Flora Gil. E a parte mais interessante disso é que a chegada do também músico se deu com o momento que Ben Jor começou a deixar, aos poucos, o confinamento.

Fiquei um ano e meio sem sair do hotel ou ir pra rua. A gente tem um médico no hotel que faz o nosso acompanhamento, checa como a gente está. Fiquei muito tempo sem conversar com ninguém.

Apesar da casa estar ainda em reforma, Jorge Ben Jor de 82 anos de idade, ainda não tem previsão para deixar o hotel.