5 acomodações brasileiras comprometidas com turismo sustentável

Os brasileiros estão cada vez mais comprometidos com o turismo sustentável. De acordo com o Relatório de Viagens Sustentáveis da Booking.com, 96% dos viajantes tupiniquins querem se hospedar em uma acomodação comprometida com o meio ambiente no próximo ano. Além disso, 64% disseram que ficam incomodados quando estão em um local que os impede de ser ecologicamente corretos, por exemplo, não oferecendo a coleta de lixo reciclável.

Para ajudar na escolha da hospedagem, a Booking.com criou o “Selo Viagens Sustentáveis”, que fornece informações importantes sobre o tema. Para saber quais locais fazem parte do programa, basta selecionar a cidade e marcar a opção ‘Acomodações participantes do programa Viagens Sustentáveis’ durante a busca por propriedades na plataforma.

Abaixo, veja cinco acomodações sustentáveis para conhecer no Brasil.

Acomodações comprometidas com turismo sustentável

1. Peniel do Sana Guest House

Pertencente ao distrito de Macaé, Sana está localizada na região serrana do Rio de Janeiro. Graças ao incontável número de cachoeiras, a região é considerada um santuário ecológico do município e foi transformada em área de Proteção Ambiental em 2002. As cachoeiras têm horário de visitação e os visitantes devem pagar uma taxa diária.

A 46km do aeroporto de Macaé e a cerca de 10km da Cachoeira do Escorrega, a primeira do circuito da região, o Peniel do Sana Guest House oferece restaurante, piscina ao ar livre, lounge compartilhado e jardim. Ali, todos desfrutam do buffet de café da manhã com medidas para viagens sustentáveis, como lixeiras para coleta seletiva disponíveis para os hóspedes e reciclagem de resíduos.

2. Repousada Chalés

A pequena vila mineira de Conceição de Ibitipoca é conhecida pelas ruas de pedras, casinhas coloridas e sua beleza. Ela fica perto de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. Sua principal atração é o Parque Estadual do Ibitipoca, com cachoeiras, piscinas naturais, grutas e paredões. A região também conta com trilhas bem sinalizadas e de fácil acesso, além de área para camping.

Vale a pena destacar que, durante a alta temporada, a quantidade de pessoas no parque é limitada, já que o local é uma área protegida.

Recomendada para casais, a Repousada Chalés oferece acomodações com varandas privativas. A propriedade fica a 1,2km do centro de Ibitipoca, oferece café da manhã e conta com diversas comodidades, tais como piscina ao ar livre e jardim, além de uma piscina coberta. Com banheiro privativo, os quartos também oferecem vista do jardim. As áreas de bem-estar incluem sauna e hammam (banho turco). Todos os hóspedes contam com a possibilidade de não optar pela limpeza de quarto todos os dias e reutilizar toalhas. As medidas foram tomadas pela acomodação para proporcionar uma viagem mais sustentável e ecológica.

3. Pousada Doce Paraty

Fundada em 1667 em torno à Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, a cidade colonial Paraty é um Patrimônio Histórico Nacional. Com casarões e igrejas que marcam um estilo de época, o tráfego de automóveis é proibido no centro, a fim de preservar a paisagem local. Após a abertura da Estrada Paraty-Cunha e com a construção da Rodovia Rio-Santos na década de 1970, a cidade tornou-se um ponto turismo reconhecido pelo mundo inteiro, devido ao seu bom estado de conservação e belezas naturais.

Em julho de 2021, Paraty lançou um cartão que dá descontos e cortesias aos viajantes. A verba arrecadada ajuda no turismo sustentável e responsável no litoral sul do Rio de Janeiro.

Situada a apenas 50 metros do centro histórico, a Pousada Doce Paraty oferece acomodações aconchegantes e adota medidas de turismo sustentável, como a não utilização de mexedores, canudos, copos, pratos e talheres plásticos descartáveis. No local tem um balcão de turismo, em que os viajantes podem organizar passeios de barco para as ilhas vizinhas e a Praia do Sonho, próxima a Trindade.

4. Pousada Catavento

Repleta de golfinhos e tartarugas marinhas, a Praia da Pipa pertence ao município de Tibau do Sul, nome indígena que significa “entre duas águas”, área banhada pela Lagoa de Guaraíras e o Oceano Atlântico. Com praias de águas claras e mornas, o destino conta com uma paisagem inesquecível de coqueiros, falésias cobertas pela Mata Atlântica, dunas branquíssimas, enseadas e despenhadeiros. De quebra, é um dos melhores lugares do Brasil para surfar.

A Pousada Catavento está localizada entre a Praia do Centro e a Praia do Amor. Ela oferece acomodações climatizadas com varanda e rede, além de piscina. Ali, é possível admirar a beleza da baía pela varanda do quarto.

Com buffet de café-da-manhã incluso na diária, a acomodação fica próxima a bares, restaurantes e lojas de souvenirs da Rua Principal. Dentre as medidas sustentáveis adotadas por lá está o cardápio especial. Isso porque a maior parte da comida servida na acomodação é feita com ingredientes locais. Além disso, o local também usa lâmpadas de LED, que economizam energia.

5. Hotel das Cataratas

Localizada no Paraná, a cidade de Foz do Iguaçu é famosa pelas Cataratas do Iguaçu, reconhecidas como uma das sete maravilhas do mundo e uma das maiores cachoeiras do planeta, com extensão de 2,7 km. Na cidade, os viajantes podem, além de conhecer as quedas d’água, visitar o Macuco Safari e o Parque das Aves.

De frente para as Cataratas do Iguaçu, dentro do Parque Nacional do Iguaçu, o Hotel das Cataratas dispõe de quartos decorados em estilo tradicional português e tons naturais. Um dos restaurantes do local tem vista para a piscina e serve uma seleção de pratos da culinária local e internacional. À noite, o bar do andar de baixo oferece música ao vivo.

Para proporcionar uma viagem mais sustentável e ecológica, o hotel não utiliza embalagens plásticas descartáveis de produtos de higiene pessoal, como shampoo, condicionador e sabonete líquido.

