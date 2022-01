Guilherme Arantes desabafa sobre paralisia na Europa: - Fiquei oito meses de cama

13/01/2022 | 12:11



Na última quarta-feira, dia 12, Guilherme Arantes desabafou sobre os momentos difíceis que enfrentou durante a estadia de dois anos e meio na Europa. Segundo o jornal O Dia, durante uma entrevista ao programa Cidinha Livre, na Super Rádio Tupi, o cantor e compositor de 68 anos de idade revelou que foi diagnosticado com problemas na coluna e chegou a ficar de cama por oito meses.

- Eu queria viajar mais, mas chegou a pandemia, aí simultaneamente tive um problema na coluna e fiquei oito meses de cama, paralítico. Fiquei com uma série de cervico-braquialgia, com umas dores excruciantes, horrível... Não conseguia nem sentar na mesa para comer porque doía muito.

O músico contou que comprou um pequeno apartamento em Ávila, na Espanha, e realizou em casa a maior parte dos atendimentos médicos que precisou. Em seguida, lamentou as dificuldades que passou para fazer tratamento no país e elogiou o Sistema Único de Saúde (SUS), do Brasil.

- Fiquei em casa mesmo por conta da pandemia, mas tive médicos muito bons lá. Mas a nossa medicina no Brasil é fantástica. A parte de exames, de prevenção no Brasil é o mais avançado do mundo, até as pessoas humildes fazem pelo SUS ressonância magnética, ultrassom. Lá eu tive muita dificuldade.

Passada a turbulência, o cantor está de volta ao Brasil e reside em Lauro Freitas, na Bahia.