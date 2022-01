Maria Rita é comparada com Elis Regina e solta grande desabafo nas redes sociais

13/01/2022 | 12:11



Maria Rita que é filha de Elis Regina, aproveitou as suas redes sociais para fazer um imenso desabafo e pedir para que as pessoas simplesmente parem de fazer comparações e comentou também sobre os ataques que recebe desde o começo de sua carreira musical.

Acho curioso quando dizem que têm ranço de mim pq eu dizia que não gostaria que me comparassem à minha mãe (no início da minha carreira) mas gravei um disco/DVD em homenagem a ela (10 anos depois). Não querer que me comparem tinha ? e tem ? dois principais motivos: 1 - Ser eu, ser livre pra cometer meus erros e ter minhas conquistas, escrever uma história distinta à dela e 2 - Ninguém se compara à incomparável. Ninguém!

E ela continuou o desabafo sendo bastante ácida.

Outro lance que eu fico... é esse lance de exaltarem a mãe a partir de ataques à filha. Mano: faz isso não. É feio. Ninguém gostaria de passar por isso ? principalmente uma mãe. A não ser que a mãe fosse meio psicopata, que DEFINITIVAMENTE não era o caso de minha mãe. E sim: minha voz é mais grave e mais 'suave'. Eu sou alto/contralto, minha mãe alto/soprano. Vale dar uma estudada pra entender que, por causa disso, nossas extensões são diferentes, (mas tem maestro que diz que minha extensão é incrível?). Pr?além disso: não, nossas interpretações não são iguais. E sim: as dela são e sempre serão infinitamente melhores ? do que de quaisquer cantoras. Não só euzinha aqui. Né?

É importante lembrar que Maria Rita tinha apenas quatro aninhos de idade quando sua mãe, Elis Regina, morreu, em 1882. E que ela teria sido criada pelo pai e começou a cantar profissionalmente em meados de 2002, quando tinha os seus 24 anos de idade.

E não: eu não a imito. 1 - Eu NÃO LEMBRO DE MINHA MÃE. Zero. Zero lembrança. 2 - Eu não cresci com YouTube. Não tinham documentários. Então não a imito. E quando eu subo num palco, eu SÓ PENSO naquele momento, em SOBREVIVER. Foco na canção. Não penso nela. E nem em ninguém. E pra terminar: não, eu não quero ser igual à minha mãe. eu só quero buscar alguma paz dentro desse cenário onde a Elis é de todos mas a mãe é minha. Aliviem, vai. Já tenho 20 anos de carreira, 8 Grammys, sei lá quantas turnês pelo país e o mundo?

Finalizando o desabafo, Maria Rita ainda exaltou sua mãe.

mas se quisesse: MINHA MÃE ERA F**A!!! E eu estaria bemmmm no meu direito de me inspirar nessa mulher incrível? meu direito e minha honra. Esse legado dela é o maior presente que ela me deixou. E prestenção: amadurece aí, pq minha mãe não merece esse nhem-nhem-nhem, não ? e honestamente, nem eu. Nossa história, a minha e a dela, é tão mais maneira que isso? ela me amava loucamente, quase pirou quando eu nasci, dizia que eu era a companheira dela? amor de mãe! Ps.: e eu acho que eu canto para car***o!!! mas não chego aos pés de dona Elis. MAS E QUEM CHEGA???

