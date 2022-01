Enrique Diaz interpretará pai do personagem que fez na versão original de Pantanal

13/01/2022 | 12:11



Olha só que história curiosa que está prestes a acontecer nas telinhas. No remake de Pantanal, previsto para estrear no dia 14 de março, Enrique Diaz interpretará Gil, marido de Maria Marruá e pai de Francisco, seu personagem na versão original da novela. Na época, o ator tinha apenas 24 anos de idade quando viveu o filho de José Dumont e Cássia Kiss na trama de sucesso.

Agora, 30 anos após a exibição original, ele retorna com tudo no papel de pai e será acompanhado por Juliana Paes como sua esposa. Francisco, por sua vez, será interpretado por Tulio Starling, enquanto Juma será vivida por Alanis Guillen.

Pantanal é uma história que tem o amor como fio condutor e a natureza como protagonista. Escrita por Benedito Ruy Barbosa e dirigida por Jayme Monjardim, a novela foi exibida em 1990 pela extinta Rede Manchete. Agora, o sucesso voltará para tomar novamente as telinhas e será exibido no horário das nove da TV Globo. A nova versão é escrita por Bruno Luperi, com direção artística de Rogério Gomes.