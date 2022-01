Rafael Vitti faz linda homenagem para Tatá Werneck nos cinco anos de relacionamento: Obrigado por ser essa luz nas nossas vidas

13/01/2022 | 12:11



A relação de Rafael Vitti e Tatá Werneck faz muita gente babar. Ok, no começo do namoro dos artistas, quando ambos pegaram a todos de surpresa ao revelarem que estavam juntos, muitas pessoas os criticaram (mesmo sem motivo!). Mas depois veio a Clara Maria e hoje eles formam um dos casais mais amados da internet - e não é para menos, já que formaram uma família linda.

E para comemorar os cinco anos de relacionamento, comemorados nesta quinta-feira, dia 13, o ator fez uma homenagem tocante para a esposa nas redes sociais. Com algumas imagens dos dois juntos, e outras em que a pequena também aparece, ele escreveu:

Hoje a gente faz cinco anos juntos, e eu só quero agradecer por você me amar e cuidar de mim quando estou na m***a. Porque mesmo você tendo um milhão de coisas pra fazer e resolver, se eu precisar, você vai me dar suporte. E no fim das contas se relacionar é isso: um ser o apoio do outro nos momentos onde a gente só pensa em desistir? você já me salvou de muitas bads?. Obrigado por ser essa luz nas nossas vidas. Clara tem sorte de ser sua filha, exemplo de determinação, força, fé, justiça, generosidade e caretas. Você é muito, meu amor. Começamos a namorar por acaso, e nem a gente acreditava que era possível. E hoje temos nossa família. te amo muitão, mindu. Feliz cinco anos.