Viih Tube leva Lipe Ribeiro para conhecer sua família: Era só uma Farofa da Gkay

13/01/2022 | 12:11



Era para ser só uma ficada, mas, aparentemente, está se tornando um pouco mais que isso. Viih Tube e Lipe Ribeiro deram um novo passo na relação e curtiram um show do Thiaguinho na companhia da família da youtuber. O momento foi compartilhado pelo pai da jovem, Fabiano Moares, que fez questão de avisar: Os tios do rolê. E de olho no boy dela.

Mais cedo, o casalzinho foi visto curtindo uma sessão de cinema. Nos Stories, ela brincou:

- Era só uma Farofa da GKAY e estamos num date assistindo a pré-estreia de Juntos e e Enrolados.

Pois é, como você vem acompanhando aqui no ESTRELANDO, após trocarem diversos beijos na festa, a dupla têm dado uma chance pra esse affair. A coisa ficou tão séria que Lipe foi de cachorro e cuia morar no duplex da youtuber em São Paulo.

Será que esse casal tem futuro?

Viih Tube é cobrada

Mas nem tudo são flores na vida de Viih. Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, a ex-BBB está sendo cobrada desde agosto de 2021 pela Prefeitura de São Paulo. Ao entrar com uma ação na Justiça, o munícipio alega que Vitória deixou de pagar três parcelas do IPTU de 2020.

Eita!