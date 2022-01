O Encontro já está com seus dias contados após saída de Fátima Bernardes

13/01/2022 | 12:10



Parece que o Encontro com Fátima Bernardes está com os seus dias contados na Rede Globo. Pois é, você já deve ter notado que a apresentadora oficial não anda aparecendo muito em programa diário.

E com isso, Patrícia Poeta e Manoel Soares ganharam um pouco mais de espaço na emissora, mas segundo Flávio Ricco, o Encontro deve realmente acabar com a saída de Fátima e com isso uma grande mudança acontecerá na programação.

Ainda de acordo com o jornalista, a direção da emissora não conta mais com a permanência da ex-esposa de William Bonner no comando do programa e com o desgaste provocado por suas ausências e também por conta da queda de audiência, a decisão encontrada teria sido o fi da atração e criar uma nova estrutura para as manhãs.

Segundo Flávio Ricco, a apresentadora já teria manifestado que queria sair do programa diária, mas que estava aberta a comanda uma atração que fosse semanal. E tudo isso pode ser super considerado pela Globo já que Fátima Bernardes tem um forte apelo comercial.