Giovanna Ewbank revela quatro itens com os quais mais gasta dinheiro

13/01/2022



Giovanna Ewbank compartilha muito de sua vida nas redes sociais. Agora, por exemplo, ela fez uma revelação curiosa sobre sua rotina financeira.

A apresentadora entrou na onda de um dos memes do momento e revelou quais são os quatro itens com os quais ela mais gasta dinheiro. Eles apareceram nesta ordem: gasolina, uma linha de bonecas, jogos de videogame e alimentação.

Em outro post, Giovanna explicou que apenas a gasolina é um gasto pessoal seu. Os games dizem respeito a seu filho Bless e as bonecas à herdeira mais velha, Títi. Já os excessos com a comida, segundo ela, ficam por conta do marido, Bruno Gagliasso.

