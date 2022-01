Natal Solidário arrecada 95 toneladas de alimentos

Da Redação



A ação Natal Solidário realizada pela Prefeitura no final do ano arrecadou e distribuiu 95 toneladas de alimentos. As doações vieram de vários setores sociais, entre eles empresas, servidores públicos, trabalhadores, cooperativas de agricultores e de mutirões em supermercados.

Contribuíram com a ação moradores que doaram 1 kg de arroz, como um grupo de funcionários municipais, entre eles o da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que colaboraram com quase 1,5 toneladas de alimentos. A Zara Alimentação fez doação de 1 tonelada de produtos não perecíveis e, por iniciativa própria, funcionários da Waelzholz Brasmetal também ajudaram o Natal Solidário com mais de 2,6 toneladas. O Supermercados Ricoy doou 100 cestas básicas.

Para dar comida a quem estava com fome a iniciativa municipal pediu produtos da cesta básica e, assim, muitas pessoas que vivem em extrema pobreza na cidade puderam se alimentar melhor no Natal. A distribuição das doações aconteceu por meio das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e pelo Banco de Alimentos que, atualmente, atende quase 15 mil pessoas.

As doações obtidas por instituições locais (templos religiosos, entidades assistenciais e iniciativas comunitárias) foram entregues diretamente nas comunidades em que moram os assistidos e onde as instituições estão localizadas.

O Natal Solidária faz parte da Campanha Sua Fome Me Incomoda, iniciada em abril de 2021, em Diadema, com o objetivo de combater a fome e socorrer pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em oito meses a Campanha arrecadou e distribuiu mais de 300 toneladas de mantimentos, levando comida para mais de 40 mil famílias.

A Campanha é organizada pelo Comitê de Combate à Fome de Diadema, que integra diversas secretarias municipais, entre elas a pasta da Assistência Social e Cidadania (SASC), a Secretaria de Segurança Alimentar (SESA) e Fundo Social de Solidariedade de Diadema.

“Foi uma ajuda muito importante, que mais uma vez recebemos da sociedade civil da nossa cidade, e que contribuiu para levar comida para que tem fome”, disse a secretária da SASC e vice-prefeita Patty Ferreira.

Para a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Inês Maria de Filippi, a empatia das pessoas moveu o Natal Solidário e por isso a ação conseguiu o seu objetivo. “Quero agradecer a todos que colaboraram e dizer que a solidariedade não só mata a fome de alguém, mas também traz esperança para quem recebe e cidadania pra quem doa”, disse.

O secretário da SESA, Gel Antônio, reafirmou o quanto foi fundamental o Natal Solidário e ressaltou que a “Sua Fome Me Incomoda” vai continuar sendo realizada, “porque vivemos um momento de caos social tão grave no Brasil que, não só em Diadema, mas em outras cidades, a cada dia que passa aumenta a fome e o desemprego”.