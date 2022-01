Shoppings da região vão ganhar mais lojas em 2022

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



13/01/2022 | 08:29



O avanço da vacinação contra a Covid-19 deu novo ânimo para os shoppings centers. Em 2021 o setor registrou crescimento de 11,1% na comparação com o ano anterior, segundo dados da Abrasce (Associação Brasileira de shoppings Centers). Para 2022, apesar do surgimento das novas variantes do coronavírus, como a ômicron, o segmento está animado. E o principal indício disso é a abertura de novas operações.

No Grande ABC, três dos nove centros de compras estão com programação de inaugurações para este ano. Com empreendimentos nas áreas de alimentação, roupas e calçados, saúde e serviços.

O Shopping ABC, que completou 25 anos em 2021, contará em breve com um laboratório do Hospital Brasil, da Rede D''Or. Também já estão confirmadas as inaugurações da nova hamburgueria B Burguer, a Bacio di Latte deixará de ser quiosque para se transformar em loja. Serão instaladas ainda a TraymonWear (moda), Pezinho (calçados infantis), Barbearia Don Guillhermo e Turquesa Esmalteria.

"O aquecimento do setor reforça que o shopping continua sendo o destino dos clientes para resolver todas as suas necessidades. Estamos atentos às novas tendências e padrões de consumo para que o empreendimento continue sendo uma referência na região", afirma Claudio Nembri, coordenador de administração geral do Grupo AD, responsável pelo portfólio.

O Atrium terá, no primeiro semestre, novidades na área de alimentação com a inauguração do restaurante Mania de Churrasco, A Batata da Vovó e o Mais 1 Cofe to go. Além disso, o empreendimento terá uma Clínica da Cidade, que traz um conceito de medicina acessível com profissionais especializados, e a Acqua Zero, franquia de limpeza ecológica e estética automotiva. A Primecell (celular), GMC Eletrônicos e Acessórios, Valete Fashion, B&D Music Store, King Case e Havante Chinelos também fazem parte das novidades para 2022.

"A chegada de novas marcas no mix do empreendimento reforça o quanto o shopping center continua em constante evolução. Sentimos a forte retomada já nas compras de fim de ano e a perspectiva para 2022 é continuar apostando em atender todas as expectativas dos consumidores com total comodidade e segurança. Além disso, a movimentação positiva com as inaugurações gera novas oportunidades de emprego e aumento de renda para a região", afirma Nembri.

No Praça da Moça, de Diadema, as novidades serão o Outback Steakhouse e doceria Sodiê. Além disso, foi aberta uma lotérica. No último ano o centro de compras inaugurou 12 quiosques, 11 lojas, oito ações de merchandising e seis reinaugurações, contando com marcas como KFC, Fini, Havaianas (que passou de quiosque para loja), Ótica Chilli Beans, Orion Câmbio, entre outras.

"A primeira unidade do Outback traz grande expectativa e animação ao time sobre mais um restaurante na região, que representa um local estratégico e de crescimento para a marca", diz Márcia Piellusch, sócia regional do Outback Brasil. No ano passado, o Outback Brasil inaugurou 13 unidades em todo o País.