Corinthians sobra em campo, goleia o Ituano e está na terceira fase da Copinha

12/01/2022 | 23:53



Dominante do início ao fim,, o Corinthians sobrou em campo e goleou o Ituano por 5 a 0, na noite desta quarta-feira, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Alemão, Giovane (duas vezes), Keven e Rodrigo Varanda marcaram os gols da partida.

A vitória mantém o Corinthians na briga pelo 11º título da competição. Na terceira fase, os paulistas terão pela frente o Resende-RJ, que mais cedo eliminou o Fortaleza-CE após empate por 1 a 1 no tempo normal e vitória nas cobranças de pênalti, por 4 a 3.

Coincidência ou não, Corinthians e Resende já se enfrentaram na primeira fase, com os cariocas, inclusive, vendendo caro a derrota na ocasião, por 2 a 1. O gol da vitória corintiana aconteceu apenas aos 47 minutos do segundo tempo, com o meia Matheus Araújo.

Com bola rolando, o Corinthians dominou o Ituano do início ao fim do primeiro tempo. Tanto é que não demorou a abrir o placar. Aos sete minutos, Biro encontrou o zagueiro Alemão dentro da área e ele finalizou cruzado na saída do goleiro.

O primeiro gol animou ainda mais o Corinthians, que precisou de mais três minutos para marcar o segundo. Aos 10, Giovane aproveitou sobra na entrada da área, carregou a marcação e chutou com a perna esquerda, sem chances de defesa para o goleiro do Ituano.

No segundo tempo, o Corinthians seguiu dominando as ações e construiu a goleada sem dificuldades. Aos 19, Keven arriscou de fora da área e acertou o ângulo, marcando o terceiro gol. Não demorou e aos 23 minutos foi a vez de Giovane marcar seu segundo gol e o quarto do Corinthians na partida.

Aos 28 minutos, no gol mais bonito da partida, Rodrigo Varanda dominou dentro da área, deu um lindo drible em dois jogadores e finalizou cruzado, decretando a vitória incontestável do Corinthians por 5 a 0.

No outro jogo da noite, a Ponte Preta-SP venceu a Jacuipense-BA, por 1 a 0, no estádio José Lancha Filho, em Franca. O gol solitário da classificação foi marcado por Maurício. Na próxima fase, o desafio da Ponte Preta é diante do Fluminense-RJ, que avançou ao fazer 3 a 1 na Francana-SP, também nesta quarta-feira.

Confira os jogos desta quarta-feira:

11h

Novorizontino-SP 2 x 1 Castanhal-PR

XV de Piracicaba-SP 1 x 3 Taubaté-SP

Botafogo-RJ 0 (9) x (8) 0 São José-RS

11h30

Fortaleza-CE 1 (3) x (4) 1 Resende-RJ

15h

Votuporanguense-SP 2 (5) x (3) 2 Guarani-SP

Vila Nova-GO 0 x 2 Bahia-BA

Fluminense-RJ 3 x 1 Francana-SP

Nova Iguaçu-RJ 1 (3) x (5) 1 Ferroviária-SP

Athletico-PR 1 (1) x (3) 1 América-MG

17h15

Grêmio-RS 2 x 0 Santa Cruz-PE

18h

Mirassol-SP 3 x 1 Atlético-MG

Linense-SP 0 x 2 Sport-PE

Falcon-SE 3 x 1 Velo Clube-SP

19h30

Santos-SP 3 x 0 Chapadinha-MA

20h

Ponte Preta-SP 1 x 0 Jacuipense-BA

21h45

Corinthians-SP 5 x 0 Ituano-SP