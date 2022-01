Página virada na FUABC

Do Diário do Grande ABC



12/01/2022 | 23:59



Uma página triste na história da FUABC (Fundação do ABC) começou a ser virada ontem. O trio de prefeitos responsáveis por escolher a presidente da instituição responsável pela execução das políticas de saúde no Grande ABC elegeu consensualmente a médica Regina Maura Zetone, ex-secretária de Saúde em São Caetano. A chegada da nova comandante é importante por dois motivos.



Primeiro porque comprova na prática a união que já se vislumbrava no discurso entre Paulo Serra, Orlando Morando e José Auricchio Júnior, os tucanos à frente dos municípios mantenedores da FUABC, respectivamente, Santo André, São Bernardo e São Caetano. Em segundo porque põe fim à gestão de Adriana Berringer Stephan, uma das mais turbulentas da história de meio século da instituição.



Nada como devolver as rédeas de organização tão importante para o bem-estar da população regional a profissional qualificada, cuja competência técnica já foi demonstrada na direção de secretaria de Saúde são-caetanense. Se entregar a caneta decisória nas mãos de aventureiro já seria absurdo em tempos de normalidade, em época de pandemia a medida é temerária.



Regina Maura tem, portanto, tarefa extra ao assumir hoje a presidência. Além dos afazeres tradicionais do posto, de manter funcionando a complexa rede de atendimento à saúde, ela vai precisar corrigir o percurso um tanto sinuoso traçado pela antecessora nos últimos dois anos.



Em nenhuma época o processo de ocultar informações da sociedade foi tão intenso na FUABC quanto no período em que Adriana Berringer Stephan passou sentada na principal cadeira da instituição. Até denúncia de fura-fila de vacina antiCovid a agora ex-presidente enfrentou, ao privilegar a imunização de apaniguados que atuavam em esfera administrativa quando o correto seria destinar as doses aos profissionais da linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus, como médicos e enfermeiros. Que a chegada de Regina Maura Zetone mude os ventos que sopram sobre a Fundação do ABC.