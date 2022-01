São Bernardo inicia obra de viário na Marginal Ribeirão dos Couros

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



13/01/2022 | 00:52



São Bernardo deu início ontem à construção do eixo viário da Avenida Marginal Ribeirão dos Couros, que irá conectar a Avenida Piraporinha até o Corredor ABD e que deve beneficiar pelo menos 30 mil motoristas que circulam diariamente pelo local. Ao todo serão investidos R$ 95 milhões na execução das obras, sendo este montante obtido por meio de financiamento junto à Caixa. O prazo de execução dos serviços é de dois anos.



O viário começou a ser construído no bairro Jordanópolis, próximo à divisa com Diadema, após o prefeito Orlando Morando (PSDB) assinar a ordem de serviço. O viário será construído às margens do Córrego Ribeirão dos Couros. A nova avenida marginal terá dois quilômetros de extensão e seis pistas de rolamento, sendo três em cada sentido, além de ciclovia. Com isso, permitirá aos motoristas ligação direta com a Estrada dos Alvarenga, Avenida Robert Kennedy, Avenida 31 de Março, facilitando a conexão entre o eixo São Bernardo e Diadema. As obras preveem ainda a construção de dois viadutos, com 400 metros de extensão cada, no Corredor ABD, próximo à região do Extra Anchieta



“Todo trânsito que vemos na Avenida Piraporinha estará resolvido daqui a 24 meses. Serão dois viadutos eliminando o cruzamento que temos em frente ao Extra. Uma obra que vai servir ao Taboão, à Pauliceia, ao Jordanópolis, mas a todos os moradores do outro lado da nossa cidade. Serão R$ 95 milhões de investimento, uma das mais importantes obras viárias da cidade”, discursou Morando.



A ideia do viário é permitir que os motoristas que trafegam pelo Corredor ABD acessem a Avenida Piraporinha sem interferências de semáforos, diminuindo o trânsito. “Além de garantir mais rapidez no deslocamento dos motoristas, vamos desafogar importantes vias da cidade com essa nova distribuição”, destacou Morando. “A previsão é ter a obra completa concluída em até 24 meses, mas essa parte viária até o Piraporinha pretendemos entregar até o Natal de 2022.”



O novo viário será interligado ao Viaduto Estaiado Robert Kennedy, que terá 760 metros de extensão com duas faixas de rolamento em cada sentido, além de passagem para pedestres. O elevado vai custar R$ 120 milhões, sendo R$ 106,7 milhões financiados pelo governo do Estado e R$ 13,3 milhões em contrapartida municipal. A expectativa é que o viaduto fique pronto até o fim de 2024.



A construção do novo viário ocorre após a Prefeitura de São Bernardo concluir a canalização do Córrego Ribeirão dos Couros, justamente no trecho entre o Corredor ABD e a Avenida Piraporinha. A obra foi entregue ontem. Foram investidos R$ 42 milhões na execução deste projeto.



Durante o início das obras da nova marginal, que contou com a participação de secretários e vereadores, moradores da região elogiaram a iniciativa. “Vai ser ótimo para os trabalhadores que saem do Piraporinha sentido Diadema, pois eles não vão pegar mais trânsito”, destacou Flávia Araújo Santos, que mora há 36 anos no bairro Jordanópolis.