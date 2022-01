Quinteto da região define futuro em duelos da segunda fase da Copinha

Dérek Bittencourt



13/01/2022 | 00:01



Os cinco times do Grande ABC que seguem vivos na Copa São Paulo de Futebol Júnior jogam hoje e terão de se superar para que não sejam seus últimos compromissos, já que, a partir de agora, a competição é eliminatória. Os três primeiros a jogar são o São Bernardo FC, o Água Santa e o São Caetano, ambos a partir das 11h. Enquanto o Tigre desafia o Iape-MA, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, o Netuno encara o Atlético-GO, no Inamar, em Diadema (este jogo inicialmente seria em Mauá, mas a Federação indicou a mudança para a praça esportiva diademense) e o Azulão mede forças com o Londrina, no Baetão, em São Bernardo.

“Esperamos a vitória, mesmo respeitando bastante a equipe do Londrina, que chegou com méritos a esta fase. Sinto que meu grupo está preparado para conseguir a classificação. O jogo será bom, pois são duas equipes que gostam de tocar a bola e propor o jogo”, disse Fininho, técnico do São Caetano. “A expectativa é muito boa, ainda mais por virmos de uma boa primeira fase, com bons resultados. Nossa equipe vem jogando bem, sabemos onde queremos chegar e vamos com força total”, declarou Samurai, meia do Água Santa. “A Copinha não tem jogo fácil. Todas as equipes chegam muito motivadas para essa competição”, salientou o treinador do São Bernardo FC, Renato Souza.

Às 15h, também em Diadema, o Mauá FC tem parada dura ao enfrentar o Palmeiras. O jogo será no Estádio do Inamar, em Diadema, com transmissão do Sportv. “Nosso objetivo era dar visibilidade para a molecada que passou despercebida em clube grande e está largada. Meninada de periferia, de escolinha, de várzea. No nosso planejamento a ideia era passar de fase e jogar contra o Palmeiras, com Sportv. E chegamos onde queríamos. Mas agora queremos mais. A equipe está focada. Creio que vai ser grande jogo. Palmeiras tem investimento centenas de vezes maior, então a pressão é toda sobre eles. Estamos indo para o jogo para passar de fase. Assim como o Palmeiras vai para nos eliminar, nós vamos para eliminar eles, jogar de igual para igual. A meninada vai se entregar ao máximo, porque quer fazer mais história ainda, é o jogo da vida deles”, disse o técnico do Índio, Betinho Dragões

Por fim, no Anacleto Campanella, em São Caetano, o São Paulo enfrenta o EC São Bernardo, às 21h45 (com Sportv e Rede Vida). “É uma das principais equipes do Brasil. Nosso objetivo é fazer grande jogo, competindo de igual para igual e pleiteando o avanço no torneio”, projetou o técnico Cléber Ferreira.