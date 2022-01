Patati marca, Santos vence Chapadinha-MA e avança à 3ª Fase da Copinha

12/01/2022 | 21:45



Com direito a gol de Wesley Patati, mais um joia das categorias de base, o Santos confirmou o favoritismo na noite desta quarta-feira ao vencer o Chapadinha-MA por 3 a 0, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. De quebra, carimbou a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Juniores.

Em busca do tetracampeonato, o Santos encara na próxima fase a Ferroviária, que confirmou a classificação também nesta quarta-feira ao derrotar o Nova Iguaçu nos pênaltis, após empate no tempo normal por 1 a 1.

Com o entrosamento em dia, o Santos não teve a menor dificuldade nesta quarta-feira. O time tomou a iniciativa logo nos primeiros minutos e abriu o placar aos 13. Jhonnathan ficou com rebote na entrada da área e arriscou. A bola desviou no zagueiro adversário e parou no fundo das redes.

O segundo era uma questão de tempo devido ao domínio santista, e saiu aos 41 minutos. Desta vez foi Rwan que aproveitou a sobra da defesa do Chapadinha para acertar um bonito chute e fazer 2 a 0. O terceiro saiu aos 45, com Wesley Patati, uma das gratas revelações do clube na temporada.

Na etapa final, o Santos resolveu se poupar, tirou o pé do acelerador e foi apenas administrando a vantagem. Mesmo assim, foi criando as principais oportunidades e chegou a marcar com Fernandinho, mas o árbitro assinalou impedimento e anulou o lance.

Sem ameaçar, o Chapadinha fez o que podia para impedir uma goleada, uma vez que enfrentar o Santos já foi considerado uma vitória, haja vista que foi uma surpresa dentro do seu grupo na primeira fase.