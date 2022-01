Férias: hora de se divertir

Do Diário do Grande ABC



12/01/2022 | 23:59



Se tem um tempo que é muito esperado pelas crianças, esse tempo é o das férias. Mesmo sendo recente o retorno presencial delas à escola, esse período, onde não há grandes preocupações e horários para cumprir seus afazeres, é muito desejado, aguardado e carregado de expectativas. O momento ideal para aproveitar ao máximo o tempo livre, se divertir e sair da rotina.



É muito legal quando toda a família consegue sair de férias ao mesmo tempo e aproveitar esse período com passeios e viagens, e isso já garante muitos momentos de diversão. Porém, não são todas as famílias que contam com essa possibilidade, pois muitos pais não conseguem conciliar seu período de descanso do trabalho com as férias escolares, e aí encontra-se grande desafio, proporcionar momentos de alegria sem sair de casa.



Não podemos esquecer que ainda estamos vivendo realidade onde os cuidados com nossa saúde e daqueles que estão ao nosso redor se fazem necessários, por isso, é bom considerar atividades que possam ser realizadas dentro de casa ou em ambientes abertos. Contar com a ajuda de avós, tios, padrinhos e amigos pode ser ótima opção para colocar em prática a diversão que as crianças esperam. No entanto, é importante organizar o dia a dia das crianças para que elas possam aproveitar as férias com qualidade, já que muitas delas se prendem aos meios eletrônicos, e isso não quer dizer que não poderão, em nenhum momento, utilizar celular, tablets ou computador, mas vale apresentar outras possibilidades que sejam compatíveis com cada momento.



Nem sempre é fácil tirar a criança do ‘seu mundo’, por isso é importante integrar-se a ele e contar com a criatividade e a dedicação para tornar esse tempo prazeroso e cheio de significado. Pensando nisso, seria legal aproveitar os momentos em família para criar situações que venham a estreitar os laços afetivos e garantir momento divertido, como assistir a um filme, fazer noite de jogos, noite do pijama, desenho, pintura, caça ao tesouro, o preparo de lanche ou refeição, teatro, contação de história, competição com jogos tradicionais, piquenique, entre outros.



Poderiam ainda pensar em atividades que agreguem conceitos pedagógicos como brincar de escolinha, fazer a lista do mercado, escrever história contando como está sendo esse período de férias. Para saber o que a criança deseja e espera deste período é importante ouvi-la, tirar um tempo para conhecer suas expectativas, seus planos e, principalmente, o que esperam de você pai, mãe, avô(ó), tio(a). O tempo precisa ter qualidade tanto para a criança quanto para você, por isso aproveite e divirta-se!



Aline Tayná de Carvalho Barbosa Rodrigues é psicóloga escolar no Instituto Canção Nova em Cachoeira Paulista, São Paulo.



PALAVRA DO LEITOR

Enel

Depois que o controle da energia elétrica de Santo André passou para a Enel, minha conta de energia elétrica e de alguns vizinho vêm zerada. Ligamos para a empresa, ninguém nos dá satisfação e dizem que temos que aguardar dez dias úteis para tal fim.

Antonio Knoll Filho

Santo André



Tribunais de exceção

Leitor diplomado acusa o STF (Supremo Tribunal Federal) de ser tribunal de exceção. Se fosse mesmo tribunal de exceção estaríamos em outro regime que não o democrático. O STF é poder que hoje se faz necessário, já que o Executivo e o Legislativo atuam em causa própria – e de seus familiares –, contra o País. O STF não é perfeito e está repleto de erros, os mais recentes nomeados pelo próprio presidente, Kassio ‘’Carta Magda’ e André ‘terrivelmente conivente com a família’ – do presidente. O tal leitor acusa generalizadamente eleitores da oposição de analfabetos por não saberem votar. Os homens, ricos e bem-educados, diplomados como ele são os que mais recusam a vacina, segundo recente pesquisa. Vale a pena tanta papelada comprobatória de conclusão de curso para no fim das contas negar a ciência? Onde está a sabedoria dos bolsonaristas e dos diplomados?

Ricardo Barreto

São Bernardo



Milagre da vida

O feto, embora seja concebido como o início da vida, não o é. Em verdade, a vida apenas exsurge nesse instante, milagrosamente. A vida advém a esse feto assim como Deus advém à unicidade onipotente, onisciente e onipresente do universo. O espaço e o tempo, tais como os concebemos, são vazios, nada, buraco repleto de inteligência. Essas infinitesimais inteligências se unem para formar inteligência única, maior. E é assim que exsurge vida, sorriso, beleza e graciosidade de um ser, de uma criança. A unicidade da vida, sorriso, beleza e graciosidade se mesclam com outros caracteres do corpo animal para dar origem a cada indivíduo. A vida, essência intelectiva, se soma a Deus, ao universo, ao todo de tudo. Milagre é a vida, é a existência do espírito, é a existência do universo, é a existência de Deus. Milagre é tudo o que existe e que se faz eterno interrogatório de qual é a sua origem! Milagre é existirmos, cogitando do que somos, de onde vimos e para onde vamos! O universo existe milagrosamente, e nós somos parte desse milagre.

Bilac de Almeida Bianco

São Caetano



De araque

Espetaculoso Silas Malafaia, pastor (mais de araque) da Assembleia de Deus, certamente usa o nome de Deus em vão! Tal qual faz seu amigo Jair Bolsonaro, já que ambos, pelo jeito, não se interessam em salvar vidas, caso contrário, estariam ao lado da ciência durante esta pandemia. Como prova dessa sua irresponsabilidade, Malafaia postou em seu Twitter que ‘Vacinar crianças é um verdadeiro infanticídio!’ Que não somente revoltou os internautas, como o Twitter exigiu que o pastor excluísse a postagem absurda, na qual chama a vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos de ‘infanticídio’! Uma vergonha!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)