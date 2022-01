Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



12/01/2022 | 20:11



O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nessa quarta-feira (12) que Paulo Serra (PSDB) é um bom nome para disputar o Palácio dos Bandeirantes nas eleições desse ano. Em entrevista para a página no Facebook do Diário, Kassab disse que o prefeito de Santo André mantém conversas para deixar o PSDB e ingressar no PSD com o objetivo de participar do pleito. A articulação política visa criar um candidato competitivo no campo da centro-direita para disputar contra o atual vice-governador e pré-candidato ao governo estadual, Rodrigo Garcia (PSDB).

“No mês de março, encerram-se as filiações e (entre) aqueles que estiverem filiados, vamos precisar identificar um candidato. Temos bons quadros, inclusive do PSDB, que estão conversando conosco e analisando uma eventual filiação. (Paulo Serra) é um desses nomes. Ao lado de outros quadros, é um nome seria inquestionavelmente visto com bons olhos por todo o partido", relatou Kassab. "Torço muito para que ele, saindo do PSDB, tenha o PSD como opção. Tenho por ele uma estima muito grande. Ficaria muito feliz se ele entendesse que o PSD é o seu caminho”, desejou.

Clique aqui para assistir à entrevista na íntegra. Os pontos principais da conversa estarão na edição do Diário desta quinta-feira (13).