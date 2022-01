Após indicação de prefeitos, Regina Maura assume a presidência da Fundação do ABC

Da Redação



Os prefeitos de Santo André, Paulo Serra (PSDB), de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e de São Caetano, José Aurcchio Júnuior (PSDB), municípios mantenedores da Fundação do ABC, decidiram de forma consensual, nesta terça-feira (12), indicar a Dra. Regina Maura Zetone, ex-secretária de Saúde são-caetanense, como nova presidente da entidade para o biênio 2022-2023. Ela assume nesta quinta-feira.

Ela substitui a polêmica Adriana Berringer Stephan. A então presidente da Fundação havia sido alvo de denúncia de fura-fila no plano de prioridade da vacinação contra a Covid-19. Em outro caso, comissão foi criada na Câmara de Santo André para investigar possíveis ingerências da instituição na indicação de médico para o comando do Hospital Estadual Mário Covas. O grupo confirmou, inclusive, que não foi ouvido sobre mudança no regimento interno, que deu poderes à presidente da instituição, Adriana Berringer Stephan, para indicar o infectologista Adilson Cavalcante para comandar o hospital.

Instituição de extrema importância para a execução de políticas de saúde no Grande ABC, e também fora da região, a FUABC precisa de tranquilidade para seguir exercendo seu papel noeste momento, ainda muito grave da pandemia.