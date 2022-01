Bolsas de NY fecham em leve alta, observando dado de inflação e postura do Fed

12/01/2022 | 18:31



As bolsas de Nova York fecharam em ligeira alta, após oscilar entre leves altas e baixas durante o dia, em sessão marcada pela divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de dezembro nos Estados Unidos, do Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e discursos dos dirigentes da autoridade monetária Neel Kashkari, Loretta Mester e James Bullard.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,11%, em 36290,32 pontos, o S&P 500 avançou 0,28%, a 4726,35 pontos, e o Nasdaq subiu 0,23%, a 15188,39 pontos.

"As ações dos EUA subiram inicialmente após a leitura mais recente de preços ao consumidor mostrar os maiores ganhos desde 1982, em linha com as expectativas", aponta Edward Moya, analista da Oanda. Em comparação com novembro, o CPI subiu 0,5%, enquanto o avanço foi de 7% em relação ao mesmo período do último ano.

"Wall Street estava preocupada que um relatório de inflação muito mais quente pudesse não apenas ter cimentado quatro aumentos nas taxas do Fed este ano, mas potencialmente tornado a reunião de maio do Fed uma possibilidade para quando a redução do balanço patrimonial pudesse começar", aponta Moya.

Para o analista, o relatório desta quarta faz duas coisas: não altera o curso do Fed para uma decolagem de juros em março e não oferece incentivo para o senador Joe Manchin retornar à mesa de negociações do Build Back Better.

Segundo ele, os conservadores argumentarão que outra legislação maciça, como o Build Back Better, só alimentará mais inflação. Ao longo do dia, o analista nota que as ações reduziram ganhos, uma vez que continuam as expectativas de que a inflação permanecerá quente por mais alguns meses e, em antecipação à temporada de lucros dos bancos.

Algumas empresas do setor tiveram fortes quedas nesta quarta, caso de Goldman Sachs (-3,16%) e Wells Fargo (-2,71%).

As ações da Meta recuaram 0,33%, enquanto um juiz federal americano decidiu que o processo antitruste revisado da Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) contra a empresa pode prosseguir. J

á a Boeing subiu 0,66%, depois de anunciar uma recuperação nas vendas, publicando que entregou 38 aviões comerciais em dezembro e 340 para todo o ano de 2021, quase o dobro do total de 2020.