Cano furado em obra gera vazamento por mais de 24 horas em São Bernardo e deixa moradores sem água; veja vídeo.

Heitor Agrício

Especial para o Diário



12/01/2022 | 16:58



Durante a manhã dessa terça-feira (11), na Rua Cambuci, localizada no Bairro Baeta Neves, em São Bernardo, um cano subterrâneo foi perfurado na calçada onde está sendo iniciada uma obra para a construção de um prédio, gerando vazamento de água que ficou mais de 24 horas sem remendo.

Edmar Barbosa, 60 anos, é um dos moradores da rua que esteve buscando uma solução para evitar o desperdício de água e resolver a situação. “Eu tentei ontem entrar em contato com a Sabesp três vezes pelo telefone e me direcionavam para o site, mas o site é confuso e não resolveu.” Edmar informa que só conseguiu entrar em contato com a Sabesp na manhã dessa quarta-feira, onde foi dado prazo de 24 horas para a demanda. “A água está sendo desperdiçada e pode chegar a quase dois dias de vazamento com esse prazo, a Sabesp faz diversas campanhas para economizarmos água, mas em uma situação como essa não trata o desperdício como uma urgência.” finaliza.

Mesmo a água não entrando em nenhuma casa pelo fato da rua se tratar de uma ladeira, o cano perfurado gerou problemas na vizinhança. “Além da calçada alagada alguns moradores mais próximos do vazamento reclamam de não terem abastecimento por conta da falta de pressão na água na rua.” relata Edmar.

A Sabesp informa que a rede de distribuição de água no endereço citado foi danificada por terceiros, causando o vazamento. As equipes de manutenção emergencial da Sabesp foram acionadas e concluíram o reparo da tubulação por volta das 15 horas, restabelecendo o abastecimento.