GCM detém em flagrante homem que roubava pedestres no Bairro Cerâmica

Da Redação



12/01/2022 | 16:42



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul deteve em flagrante, na noite de ontem (11/1), por volta das 19h, no Bairro Cerâmica, um homem de 31 anos que realizava roubos a pedestres. O homem foi conduzido à Delegacia Sede e permaneceu à disposição da Justiça pelo flagrante de roubo.

Uma viatura da GCM, que realizava o patrulhamento pela Avenida Guido Aliberti, foi acionada por populares, que apontavam para um indivíduo por ter roubado seus pertences, após fazer menção de estar armado. De imediato, a GCM realizou a abordagem no homem e localizou um objeto sob a cintura, simulando ser um revólver. Com o indivíduo, também foram encontrados três aparelhos de celular, um fone de ouvido e dinheiro. Os objetos foram roubados de cinco vítimas, todas sob grave ameaça.

SEMANA PASSADA

Após tentar roubar uma mulher mediante grave ameaça e uso de força física, um homem de 47 anos foi detido pela GCM, na tarde da sexta-feira (7), no Bairro Santo Antônio. Uma viatura da ROMU (Rondas Municipais) realizava patrulhamento pela Avenida Guido Aliberti e foi avisada por populares, que mais adiante um homem estava roubando mulheres.

Imediatamente, a viatura da ROMU seguiu para o local indicado, no cruzamento da Avenida Guido Aliberti com a Rua São Francisco, e deparou-se com as vítimas, que apontaram para o indivíduo. O homem havia pulado o muro às margens do Ribeirão dos Meninos, logo após tentar roubar uma bolsa. No mesmo instante, integrantes da equipe ROMU saltaram o muro e obtiveram êxito em deter o homem, que foi conduzido à Delegacia Sede, onde permaneceu à disposição da Justiça pelo roubo tentado.