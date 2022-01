Grande ABC aguarda definição sobre vacinas para iniciar imunização de crianças

Da Redação



12/01/2022 | 16:23



As prefeituras do Grande ABC aguardam a definição da quantidade de vacinas contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, assim como a data para chegada das primeiras doses, para definir a estratégia de imunização desse público-alvo nas sete cidades, estimado em aproximadamente em 260 mil pessoas.



O Governo do Estado abriu, nesta quarta-feira (12/1), o pré-cadastro para início da vacinação de crianças no estado por meio do site Site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br). A prioridade será de crianças com algum tipo de comorbidade ou deficiência, além de indígenas e quilombolas.



A data oficial de início da imunização, que será realizada com a vacina da Pfizer, ainda não foi divulgada pelo governo estadual, que espera receber entre sexta-feira (14/1) e sábado (15/1) cerca de 20% das vacinas desse primeiro lote, com cerca de 248 mil doses.



O presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra, ressaltou a necessidade de aumentar a cobertura vacinal da população para superar a pandemia.

“Só vamos conseguir alcançar uma cobertura vacinal ótima para a população com a inclusão das crianças, bloqueando a circulação do vírus”, afirmou Paulo Serra.



O Governo do Estado recomendou ainda que as todas as prefeituras paulistas reduzam em 30% a capacidade de público em eventos esportivos, musicais e atividades em geral que possam provocar aglomerações. Cada município possui autonomia para editar regras de restrição, de acordo com a realidade local. A gestão estadual prorrogou a obrigatoriedade do uso de máscaras até o dia 31 de março.



Em assembleia do Consórcio Intermunicipal Grande ABC realizada na terça-feira (11/1), os prefeitos da região pediram a limitação de público em eventos que provocam aglomeração. Em dezembro, a entidade regional também já tinha prorrogado a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos e fechados nas sete cidades.