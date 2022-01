Carol Peixinho é assaltada a mão armada: Estou desesperada

12/01/2022 | 16:10



Baita susto! Carol Peixinho foi assaltada na Avenida Paulista, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira, dia 12, enquanto estava indo para a academia . O ladrão abordou a ex-BBB com uma faca e levou seu celular. Inclusive, as senhas do banco e do Instagram já foram até alteradas pelo assaltante. No perfil da assessoria, Carol explicou:

- Meu celular foi roubado, fui assaltada hoje de manhã com uma faca na avenida Paulista, indo para a academia. Estou desesperada tentando resolver, começou.

- Estou indo fazer um boletim de ocorrência e na loja da Apple para bloquear todo meu celular, mas ainda não consegui. Então, se receberem mensagens, qualquer tipo de mensagem, não sou eu. Logo mais, mando notícias. Não estou conseguindo nem raciocinar.