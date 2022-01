Kris Jenner fecha acordo secreto com ex-segurança que a acusou de assédio sexual

12/01/2022 | 16:10



Senta que lá vem mais uma polêmica da família Kardashian! De acordo com o Daily Mail, Kris Jenner, a matriarca do clã Kardashian-Jenner, deve fazer um acordo secreto com o ex-segurança que a acusou de abuso sexual quando ele trabalhava para as socialites.

Em setembro de 2020, Marc McWilliams alegou que a empresária havia feito massagens em seus ombros, pescoço, braços e costas sem seu consentimento, passado suas mãos na virilha, esfregado a pélvis em suas costas, além de ter mostrado partes de seu corpo para ele. Quase dois anos depois, o veículo britânico reportou com exclusividade que Jenner e McWilliam concordaram em levar o caso para a arbitragem privada, ou seja, qualquer acordo entre eles será discutido entre quatro paredes.

O juiz do Tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos, Armen Tamzarian, deu aos dois até 6 de janeiro de 2023 para encontrarem um juiz particular para ouvir os argumentos de ambos os lados e chegar em uma solução.

Vixe!