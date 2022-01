Eduardo Paes usa vídeo do streamer Casimiro para defender vacinas

12/01/2022 | 15:54



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), recorreu a uma celebridade entre fãs de games para incentivar a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19. Em rede social, o prefeito compartilhou um vídeo do streamer Casimiro no qual o jovem recomenda que seus seguidores tomem a dose de reforço.

No vídeo , o streamer explica que as doses de reforço são um processo natural da vacinação e que isso não significa que uma vacina é menos confiável ou eficaz. Casimiro ou Cazé, como é conhecido nas redes sociais, é um jornalista e streamer brasileiro de 28 anos de idade. Ele ganhou destaque, durante a pandemia, ao realizar lives reagindo, de forma leve e descontraída, a diferentes "notícias sérias".

Essa não é a primeira vez que o prefeito e a prefeitura do Rio se apossam de conteúdos leves e informais para divulgar a vacinação. No domingo, 9, a prefeitura veiculou uma propaganda em que relaciona o "chorinho" de um mate na praia com a terceira dose da vacina. O conteúdo foi classificado como "genuinamente carioca" por alguns internautas.

Para atrair os jovens, a prefeitura também aproveitou referências de gerações e temáticas distintas. Harry Potter foi utilizado na campanha para chamar atenção de crianças e adolescentes e imagens dos influenciadores Raphael Vicente e Ana Ernesto para incentivar os moradores da Maré.

Assim como ocorreu em todo País após as festividades de fim de ano, o Rio viu os casos de covid aumentarem, principalmente com a facilidade de transmissão apresentada pela variante Ômicron. Nesta terça-feira, 11, a capital registrou 9.315 novos casos, o maior número de toda a pandemia em 24 horas. Atualmente, já foram aplicadas mais de 13,2 milhões de doses na cidade.