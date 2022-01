Brasileiro Lapinha é eleito o spa mais sustentável do mundo

Redação

12/01/2022 | 15:55



O brasileiro Lapinha SPA, que fica em Lapa (PR), foi eleito o spa mais sustentável do mundo pelo World Spa & Wellnes Awards, uma das condecorações mais prestigiadas do setor. A premiação analisa a excelência em atendimento, o serviço e os padrões usados por estabelecimentos do gênero em todo o mundo.

O reconhecimento tem como base uma série de medidas adotadas pelo spa brasileiro. Entre elas, destacam-se o uso de água potável proveniente de poços artesianos de 100 metros de profundidade, solo livre de agrotóxico, cuidados com a matriz energética e preservação de mais de 150 hectares de mata nativa com araucárias, cedros, xaxins, sassafrás e centenárias imbuias – uma delas com mais de 1.200 anos de existência.

Spa mais sustentável do mundo

Victor Affaro – Divulgação Lapinha SPA, o spa mais sustentável do mundo

Especializado em medicina integrativa, promovendo o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, o Lapinha SPA não se tornou o spa mais sustentável do mundo. A prática por lá é fortemente inspirada no conceito de ESG – da sigla em inglês Environmental, Social and Governance, cuja tradução livre é Meio Ambiente, Social e Governança Corporativa).

“Pensamos em sustentabilidade desde a comida que vai no prato de cada hóspede até todas as vivências disponíveis durante a estada de cada um que frequenta o nosso espaço. Há quase 50 anos, produzimos nossos alimentos sem agroquímicos e agrotóxicos, prezando sempre por frescor, variedade e sabor de todos eles”, afirma o CEO da Lapinha e neto da fundadora, Dieter Brepohl.

Uma vez no espaço, o hóspede pode realizar exercícios de meditação e relaxamento, caminhadas ao amanhecer, ioga e circuito funcional, entre outras atividades. Práticas holísticas e métodos que buscam tratar a saúde do corpo como um todo, em busca de vitalidade e bem estar em todas as fases da vida, fazem parte do pacote.

Serviço

Lapinha SPA

Endereço: Estrada da Lapa, Campo do Tenente, Km 16,5 – Fazenda Margarida, Lapa – PR

Reservas: 800-643-1090

Melhores spas do mundo

