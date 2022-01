Movimento antivacina está bebendo urina para se proteger da covid-19

Marcella Blass

Do 33Giga



12/01/2022 | 15:55



Logo quando as vacinas para covid-19 começaram a ser desenvolvidas, as pessoas que se denominam antivacina se posicionaram fortemente contra a aplicação do imunizante na população. Desde então, esse grupo tem espalhado uma série de “alternativas” que podem ajudar a prevenir a evolução da doença. Mas uma das últimas sugeridas é a mais curiosa.

Christopher Key, líder da organização antivacina Vaccine Police, publicou um vídeo para seus seguidores do Telegram onde exalta os benefícios da urinoterapia. Segundo ele, o consumo diário de xixi (bem quentinho) pode curar a covid-19, sendo muito mais eficaz que a vacina.

“O antídoto que vimos agora, e temos toneladas e toneladas de pesquisa, é a terapia de urina. Eu sei que para muitos pode parecer loucura, mas Deus nos deu tudo o que precisamos”, diz Christopher em um trecho do vídeo reportado pelo portal Daily Beast. Mas a frente, ele afirma que bebe o próprio xixi há 23 anos – além de alegar beber água sanitária.

Será que eu bebo?

O grande problema na declaração de Christopher não está na prática de Urinoterapia – que, inclusive, existe há cerca de 5 mil anos e é descrita na literatura de diversas culturas –, mas na desinformação propagada pelo líder do grupo. Afinal, já existem uma série de estudos e pesquisas que comprovam a eficácia do imunizante (independentemente do fabricante!) para evitar o agravamento da doença e o aumento do número de mortes.

Por isso, é importante que toda a população mundial seja vacinada com a primeira e segunda dose da vacina, além dos reforços já aplicados em vários países do mundo. Enquanto o uso de máscara e álcool gel também continua a ser um dos grandes aliados para frear o avanço da doença.

Fonte: Futurism