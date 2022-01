Cinema, sim. Memória também. E notícias da velha Santo André...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/01/2022 | 05:15



Como Memória contabilizou ontem, são 236 edições do boletim “Arte Revista”. Neste número específico – ano 2, nº 46, novembro de 1953, com Jon Hall na capa e a propaganda rhodiana - encontramos a foto de uma enchente no Centro de Santo André já antiga para a época. “Esta foto foi tirada mais ou menos em 1937”, informa “Arte Revista” na seção “Criticando & Elogiando”. Memória pura + informação + crítica aos poderes constituídos.

A enchente formou-se após uma copiosa chuva. As águas chegaram a subir os degraus das residências e era grande a demora de escoamento. Formou-se barro.

Hoje, apesar de a água ser limpa, devido as ruas estarem quase todas calçadas e asfaltadas, o problema de evacuação não foi solucionado.

Naquela época (1937) já se falava sobre a canalização das águas pluviais, porém até hoje (1953) a situação continua a mesma.

Quando chove tem-se a oportunidade de observar a grande dificuldade que o povo tem em atravessar as ruas do centro de nossa cidade.

Não restam dúvidas sobre os esforços que o nosso prefeito (Fioravante Zampol) vem fazendo em embelezar a cidade, com asfaltamento de quase todas as ruas, porém achamos que esse problema também deve ser estudado por S. Excia., a fim de possibilitar ao povo que diariamente percorre essa praça, poder fazê-lo sem ser obrigado a tirar os sapatos para atravessá-la.

VARIEDADES

Nas 12 páginas da “Arte Revista”, a programação do Cine Carlos Gomes, empresa de Mazini @ Gianotti Ltda. Havia seções de poesia, humorismo, novela em capítulos, coluna social. A novela em cartaz era “Vidas Marcadas”, de Francisco Ferrari.

Entre os anunciantes, a Relojoaria Zucchi, de Clauco Zucchi, ourives e relojoeiro estabelecido na Rua Coronel Oliveira Lima, 513, coração de Santo André.

JORNALISMO E DIVERSÃO. A enchente de 1937 no Centro de Santo André, destaque do número 46 da ‘Arte Revista’

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 14 de janeiro de 1972 – Ano 14, edição 1740

SANTO ANDRÉ – A vendedora de limões. Mércia do Carmo Silva, 12 anos, trabalhava com o sobrinho, Israel, de 7: “Uma moça me dá os limões lá na Vila Linda e ela me paga a condução também. Se eu vendo 10 cruzeiros, ela me dá 3”.

SÃO BERNARDO – Prefeitura anuncia a instalação de um museu militar na Chácara Silvestre.

SÃO CAETANO – Em construção um segundo viaduto sobre a estrada de ferro “Santos a Jundiaí”.

EM 14 DE JANEIRO DE...

1921 – A Fábrica Votorantim punha à venda três grandes loteamentos: Brooklyn Paulista (no quinto desvio do bonde de Santo Amaro), Vila Barcelona e Vila Califórnia.

NOTA DA MEMÓRIA – Em sua publicidade, a Votorantim informava que as Vilas Barcelona e Califórnia ficavam em São Caetano. Não estava de toda errada. A paulistana Vila Califórnia, a exemplo das vizinhas Vilas Alpina e Bela, sempre teve uma relação estreita com São Caetano, “do outro lado do Tamanduateí”.

1937 – Névio Albiero nasce em São Bernardo. Batateiro autêntico. Trabalhou na cidade; jogou no Palestra; colaborou muito com essa página Memória.

1962 - SESI de Santo André entrega certificados às alunas que concluíram mais um curso de corte e costura, ministrado pela professora Marlene Cunha.

1952 – A Cia. Distribuidora Geral Brasmotor, há pouco estabelecida em São Bernardo, distribuía um novo refrigerador: o White Star.

1957 – A mesma Brasmotor punha na praça outros dois modelos de refrigeradores, o Imperador e o Conquistador, popularizando a marca Brastemp.

NOTA DA MEMÓRIA – A Brasmotor/Brastemp, do industrial nascido na Bolívia, Hugo Miguel Etchenique, foi uma das primeiras grandes fábricas que chegou a São Bernardo graças à passagem da Via Anchieta. Estabeleceu-se no final da Rua Marechal Deodoro, no início da Linha São Bernardo Novo, hoje bairro Ferrazópolis.

1987 - Montadoras testam novos veículos em segredo. Entre eles o Kadett, da GM, fotografado por Reinaldo Martins – em mais um furo do Diário.

1992 – Diário há 30 anos:

MANCHETE – Mario Amato, presidente da Fiesp (Federação das Industrias do Estado de São Paulo), faz um apelo contra as demissões: “Já chegamos ao máximo do índice de desemprego”.

COPINHA – EC São Bernardo mantém a liderança do Grupo 1 da Taça São Paulo de Juniores: vence o Santa Tereza, de Minas Gerais, por 1 a 0, em jogo disputado no Baetão.



SANTOS DO DIA

Pedro Donders

Odorico de Pordenone

Felix de Nola



HOJE

Dia do Treinador de Futebol

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Miguelópolis, elevado a município em 1845, quando se separa de Igarapava, na região de Franca.

Pelo Brasil: em Santa Catarina, Bom Retiro; no Ceará, Cruz; no Maranhão, Paço do Lumiar; no Tocantins, Porto Alegre do Tocantins; e em Goiás, Simolândia.

Falecimentos

Santo André

Branca Aparecida Xesquevixos Aguiar, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

José Irso Covas, 94. Natural de São José da Bela Vista (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dalva Bernardelli de Souza, 94. Natural de Ariranha (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Fumis, 93. Natural de Ibirá (São Paulo). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

São Bernardo

Luzia Delgado Madeira, 91. Natural de Nova Europa (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Pensionista. Dia 10, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria do Carmo Sarinho Toquetti, 91. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

São Caetano

Olga Kulesis da Silva Ribeiro, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valdemar Lima de Brito, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Miyoko Yamamoto, 95. Natural do Japão. Residia no Jardim Donini, em Diadema. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria de Lourdes da Conceição, 75. Natural de Santa Maria do Cambuca (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Idalino Marchiori, 87. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Manoel Neto Figueredo, 60. Natural de Santa Cruz do Piauí. Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Pensionista. Dia 7, em Santo André. Cemitério São José.

Admilson Silva dos Santos, 60. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.